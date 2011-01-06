برگزاری مانورهای مشترک امداد و نجات در دریای عمان

امیر دریادار دوم ستاد فریبرز قادر پناه در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با بیان اینکه حضور مستمر دو نیروی دریایی درحوزه مسئولیتی دردریای عمان و خلیج فارس واشراف به تنگه مهم و راهبردی هرمز ادامه خواهد داشت، بیان داشت: اجرای تمرینات دریایی امداد و نجات و بازدیدهای مستمر و متقابل هیئتهای عالیرتبه دو کشور، همگی زمینه های خوبی برای افزایش روابط دو سویه هستند.

امیر قادرپناه افزود: حضور کشتی سلطنتی"زینت البحار" در بندرعباس ضمن اینکه پیام رسان دوستی ملت عمان و عمق روابط دو کشور در طول تاریخ است، نشان دهنده تلاش دو همسایه در افزایش زمینه های گوناگون ارتباطات و تعامل فی ما بین بوده و در نتیجه آنان را که سعی در تیره سازی روابط ملتهای مسلمان در منطقه دارند را نا امید می نماید.

وی خاطرنشان کرد: دو کشور جمهوری اسلامی ایران و سلطنتی عمان دارای مشترکات بسیار هستند و یکی از این مشترکات مرزهای آبی مشترک است که موجب بوجود آمدن مشترکات دیگری درابعاد اقتصادی، سیاسی و نظامی متقاوت از دیگر کشور های همسایه شده است.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حدود دو سال است که در اجابت درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد، اقدام به اعزام ناوگروهای مستقل، به منطقه خلیج عدن نموده است که با همکاری خوب کشور دوست و برادر سلطنتی عمان، تا کنون چندین بار ناوهای خود را در بندر صلاله پهلو داده و کارکنان ناوها از این بندر زیبای منطقه دیدن نموده اند.

تامین امنیت خلیج فارس و دریای عمان به عهده کشورهای منطقه است

به گفته وی، اعتقاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران بر این است که ملل منطقه با بکارگیری توان نیروهای دریایی خود قادر به تامین امنیت آبهای خلیج فارس، دریای عمان، دریای عربی و شمال اقیانوس هند بوده و به هیچ عنوان نیازی به حضور سایر کشورها که ادعای ایجاد امنیت و دلسوزی برای کشورهای این منطقه را دارند نداشته و در واقع عامل اصلی بروز نا امنی ها در منطقه را حضور همین نیروها می داند.