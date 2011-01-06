اکتشافات فرآورده های معدنی حمایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا شهاب الدین صبح پنجشنبه در نشست صنایع و معادن گلستان، هدف این صندوق را حمایت از فعالیتهای بخش معدن عنوان کرد.

وی اظهار داشت: بدنبال آن هستیم تا فرآیند اعطای تسهیلات فعالیتهای معدنی در کوتاهترین زمان ممکن صورت پذیرد.



مدیرعامل صندوق بیمه فعالیتهای معدنی کشور، حمایت از اکتشاف و فرآوری مواد معدنی دو اولویت مهم برنامه های این صندوق اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: در بخش حمایت از فعالیتهای اکتشافی هیچ محدودیتی وجود نداشته و در بخش فرآوری مواد معدنی نیز با توجه به این که مهمترین بخش در فعالیتهای معدنی فرآوری مواد معدنی استخراج شده است این صندوق از فعالیتهای معدنکاران در این زمینه حمایت می کند.



شهاب الدین در خصوص اعطای تسهیلات خریداری تجهیزات ایمنی معادن هم گفت: در صورتی که شرکتهای معدنی مدارک خود را تکمیل و به این صندوق ارائه کنند مشکلی برای دریافت این تسهیلات نخواهند داشت و صندوق بیمه فعالیتهای معدنی از ایمنی معادن بشدت حمایت می کند.



گفتنی است مدیر عامل صندوق بیمه فعالیتهای معدنی کشور و هیئت همراه از معدن ید اینچه و کارخانه فرآوری ید شرکت کانسار خزر در شمال شهرستان آق قلا بازدید کردند.



تنها شرکت تولید کننده ید کشور ماده معدنی با ارزش ید را از اعماق متوسط هزارمتری سطح زمین استخراج کرده و سپس در کارخانه فرآوری که در جوار این معدن احداث نموده، فرآوری می کند.



همچنین با توسعه تولید ید در استان،‌ زمینه و بستر مناسبی برای احداث واحدهای صنعتی جهت تولید ترکیبات یددار مانند یدید پتاسیم، یدات پتاسیم و یدات کلسیم که به ترتیب در صنایع دارویی،‌ نمک خوراکی و مکمل های غذایی دام و طیور کاربرد دارند، در سطح استان و نیز کشور فراهم می شود.

لازم به ذکر است سالانه بیش از 100 تن ماده معدنی ید وارد کشور می شود که با تولید این ماده معدنی در استان گلستان، علاوه بر قطع وابستگی، سالانه از خروج بیش از چهار میلیون دلار ارز، جلوگیری خواهد شد.