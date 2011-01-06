چشمهایی که افسردگی می آورد!

به گزارش خبرنگار مهر، زهره یکی از صدهها و شاید هزاران دانش آموزی است که به دلیل بروز مشکل جزئی در چشم شان، دچار تنهایی و افسردگی شده اند و حالا جرات ندارند به دلیل نگاههای تمسخرآمیز برخی از افراد جامعه خودشان را آفتابی کنند و دوست دارند بیشتر اوقاتشان در خلوت و تنهایی سپری شود.

این قبیل افراد که از کودکی دچار انحراف چشم بوده اند، به دلیل اینکه والدینشان در تشخیص عارضه فرزندشان سهل انگاری و کوتاهی کرده اند حالا می بایست با مشکل خود کنار بیایند. چون درمان این بیماری بعد از 10 سالگی تا حدود زیادی غیرممکن و دشوار است.

بیماری انحراف چشم علاوه بر اینکه مشکلاتی را برای بینایی فرد به وجود می آورد باعث می شود که او درگیر بیماریهای روحی و روانی ناشی از این عارضه شود. به طوری که این قبیل افراد به خصوص دختران، تبدیل به کودکانی منزوی و گوشه گیر شده و بعضا در مسیر زندگی با مشکل مواجه می شوند.

دکتر محمد زارع، فوق تخصص پیوند قرنیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر به علائم و عوارض بیماری انحراف چشم اشاره کرد و گفت: خوشبتانه علائم این بیماری چندان پنهان و غیرقابل تشخیص نیست که نتوان متوجه آن نشد. خسته شدن چشمها و قرمزی آنها می تواند یکی از علائم بیماری در دوران کودکی باشد که با مراجعه به چشم پزشک و معاینه چشمها می توان از سلامت چشمها مطمئن شد.

انحراف‌ چشم‌ عبارت‌ است‌ از عدم‌ هماهنگی‌ حرکت‌ عضلات‌ یا توانایی‌ تمرکز بین‌ دو چشم‌ که‌ باعث‌ می‌شود چشمها در جهات‌ متفاوتی‌ قرار بگیرند. ممکن‌ است‌ یک‌ یا هر دو چشم‌ به‌ داخل‌ یا خارج‌ بچرخند.

به گفته این چشم پزشک، چشمها در بدو تولد کاملا تکامل‌ نیافته‌ و تغییر موقعیت‌ تکامل‌ حقیقی‌ چشم‌ در سه چهار ماهگی خود را نشان‌ می‌دهد ولی‌ ممکن‌ است‌ در کودکی‌ یا دیرتر رخ‌ دهد.

علائم شایع انحراف چشم عبارتند از دوبینی‌، دید با تنها یک‌ چشم‌ همراه‌ با فقدان‌ درک‌ عمقی‌ و ناهماهنگی‌ حرکات‌ چشم‌. البته در بعضی‌ موارد تنها در موقع‌ نگاه‌ کردن‌ به‌ جهتهای‌ خاصی قابل‌ مشاهده‌ است‌.

زارع گفت: کودکانی که نمره چشم شان با هم فرق دارد معمولا با آن چشم که راحت تر می بینند فشار می آید و همین مسئله منجر به انحراف چشم می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، انحراف‌ چشم‌ را می‌توان‌ با تشخیص‌ و درمان‌ زودرس تصحیح‌ کرد. بدون‌ درمان‌ فوری‌ ممکن‌ است‌ کاهش‌ بینایی‌ در یک‌ چشم‌ دایمی‌ شود. بسیاری‌ افراد با دید یک‌ چشمی‌ سازگار می‌شوند و یاد می‌گیرند تمامی‌ فعالیتهای‌ خود از قبیل‌ رانندگی‌ با یک‌ چشم‌ انجام‌ دهند.

از دست رفتن‌ دید طبیعی‌ در یک چشم‌ و زجر روانی‌ حاصل‌ از جذاب‌ نبودن‌ ظاهر صورت‌، از مهمترین عوارض انحراف چشم است.

زارع در خصوص آمار ابتلا به انحراف چشم در کشور گفت: آمارها تقریبا در همه کشورها یکی است به طوری که گفته می شود 2 تا 4 درصد کودکان دچار انحراف چشم و تنبلی چشم می شوند. که شناسایی و پیشگیری از این عارضه در دوران کودکی خیلی آسان است اما هرچه سن بالاتر برود، درمان عارضه مشکل شده و دیگر اصلاح نمی شود.



این فوق تخصص پیوند قرنیه افزود: تنبلی چشم علل مختلفی دارد که انحراف چشم یکی از این علتهای قابل پیشگیری و درمان است. اما بهتر است قبل از 10 سالگی برای درمان اقدام شود.

بعضی از کودکان دوست ندارند که عینک بزنند یا حداقل وقتی عینک می زنند دوست ندارند بیرون باشند. این موضوع باعث می شود که عده ای از مبتلایان به انحراف چشم به خاطر فرار از عینک زدن، مشکل بینایی خود را بدتر کنند و باعث شوند که چشم شان دچار تنبلی شده و کم کم دید خود را از دست بدهند.

زارع در خصوص استفاده از عینک برای درمان انحراف چشم گفت: عینک به تنهایی نمی تواند این عارضه را از بین ببرد بلکه باعث می شود که انحراف چشم بهبود پیدا کند. البته برخی افراد هستند که با زدن عینک مشکل انحراف چشم شان حل می شود ولی به محض اینکه عینک را بر می دارند، دوباره دچار این مشکل می شوند.



به گفته این فوق تخصص پیوند قرنیه، در صورتی که انحراف چشم به قوت خود باقی بماند و درمان نشود می بایست با استفاده از جراحی برای درمان عارضه اقدام کرد. البته اگر همین جراحی هم در سنین قبل از 10 سالگی انجام نشود معلوم نیست که بشود مشکل انحراف چشم را در بزرگسالی درمان کرد و باید تا آخر عمر با تنبلی چشم کنار بیاید.

انحراف چشم یا همان "لوچی" علاوه بر اینکه باعث تنبلی چشم و کاهش دید می شود، آثار روحی و روانی نیز در پی دارد که بعضا منجر به بروز افسردگی و استرس می شود. به طوری که این اتفاق در کودکان و نوجوانان که حساسیت زیادی نسبت به ظاهر صورت خود دارند، آثار و شدت بیشتری دارد و حتی منجر به انزوای فرد نیز می شود.



دکتر سعید جهانشاهی، روانپزشک در ارتباط با آثار و عوارض مشکلات جسمی که بیشتر ظاهر افراد را درگیر می کند و نمایان است، به خبرنگار مهر گفت: بروز بیماریهای روانی بی ارتباط با بیماریهای جسمی نیست. اغلب کسانی که دچار اختلالات روحی و روانی می شوند دچار یک بیماری زمینه ای هستند. مثلا کسانی که از ناحیه صورت دچار سوختگی می شوند و چهره شان قبل از سوختگی زیبا و جذاب بوده است، در ادامه زندگی خود با مشکلات متعددی مواجه می شوند که باعث می شود از حضور در اجتماع و محیطهای عمومی دوری کنند.

وی افزود: همین مسئله با شدت کمتر می تواند در مورد افرادی که دچار انحراف چشم یا همان لوچی هستند، اتفاق بیفتد. یعنی حاضر نمی شوند با چنین ظاهری در جمع دوستان و آشنایان حضور پیدا کنند و اغلب اوقات فراغت شان را در تنهایی به سر می برند. که این تنها بودن زمینه ای می شود برای بروز افسردگی و در نهایت گرفتاریهای روحی و روانی که می تواند او را از همه هدفهایش دور کند.

دوری طولانی مدت این قبیل افراد از محیطهای عمومی و تنها ماندن در خانه باعث می شود که او به مرور به تنهایی و گوشه نشینی عادت کند و در نهایت نتواند به زندگی عادی خود ادامه دهد. او فردی می شود تنها و منزوی که حتی بعد از تشکیل زندگی، آثار روحی و روانی این مشکل به فرزندانش منتقل خواهد شد.



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گزارش از حبیب احسنی پور

