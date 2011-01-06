9 هزار نفر در دوره جدید ثبت اطلاعات اقتصادی خانوار ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اکبر کریمی صبح پنجشنبه در جلسه ستاد هدفمند سازی یارانه ها در استان زنجان، افزود : در حال حاضر روند اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها مطلوب و با آرامش کامل همراه بوده و حاملهای انرژی و اقلام مصرفی مردم نیز به وفور در انبارها موجود است.

کریمی تاکید کرد: در راستای ابلاغیه آیین نامه اجرایی طرح هدفمند سازی یارانه ها، یارانه نان خانواده های بیش از شش نفر که مشمول یارانه نقدی نمی شدند حذف و برای هر خانوار با هر تعداد که باشند یارانه نقدی نان پرداخت خواهد شد.

وی اظهار داشت: با شروع ابلاغیه جدید تغییر سرپرست خانوارها، روزانه 500 تا هزار نفر مراجعه کننده به دبیر خانه ستاد صورت می گرفت اما در حال حاضر حجم مراجعات کاسته شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار زنجان خاطرنشان کرد: در راستای اجرای این طرح همه اقشار جامعه (واحدهای تولیدی، مصرفی و کشاورزان) دخیل هستند و باید همکاری لازم را در اجرای این طرح با دولت داشته باشند.

کریمی تصریح کرد: مدیران نباید از مشکلات مردم غافل شوند و در حیطه وظایف استانی نسبت به تامین سوخت، حمل و نقل مردم و واحدهای تولیدی تسهیلات و راهکارهای لازم را اتخاذ کنند.

وی یادآور شد : از روز 14 دی ماه سامانه هدفمند سازی یارانه ها بسته شد و از 15 دیماه ثبت نام برای اعلام شماره حساب خانوارهای جدید در سامانه فعال شده است.

