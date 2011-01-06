سمنانیها در استقبال از رئیس جمهور افتخاری دیگر آفریدند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، استاندار، نماینده ولی فقیه و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی صبح پنجشنبه در پیامی از استقبال پرشور و حماسی مردم از رئیس جمهور در سومین سفر استانی هیئت دولت به سمنان قدردانی کردند.

در این پیام آمده است: در سال همت مضاعف و کار مضاعف یکبار دیگر جلوه های عمیق و صحنه ای بیاد ماندنی از وحدت، یکپارچگی، ولایت مداری و قدرشناسی مردم استان از فرزند برومند استان به نمایش گذاشته شد.

مسئولان استان این استقبال پرشور را نشانه وحدت و همدلی مردم در حمایت از نظام و رهبری انقلاب عنوان کردند و بیان داشتند: خداوند بزرگ را شاکریم که مردم فهیم و متدین این استان با حضور گسترده و چشمگیر به خیابانها آمدند و با استقبال پروانه وار از فرزند استان برگ زرین دیگری به افتخارات درخشان این خطه افزودند.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: بی شک سفر پرخیر و برکت رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان سمنان سرفصل نو برای خدمتگزاری بیشتر و اجرای برنامه ها و طرحهای مصوب برای توسعه و پیشرفت همه جانبه و متوازن استان برای خادمین مردم در این استان گشود.

مسئولان استان سمنان افزودند: سخنان دلنشین، پرمحتوا و معنوی رئیس جمهوری بار دیگر مبدا و سرلوحه مبارکی برای اتخاذ عزمی قوی تر برای استمرار راه خدمت رسانی به این مردم خوب فراهم کرد.