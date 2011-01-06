"کد داوینچی" پرفروشترین کتاب تاریخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، این روزنامه فرانسوی با ارائه مطلبی حاوی آمار و اطلاعات مبسوط، عناوین 100 کتاب پرفروش تاریخ را اعلام کرد که کتاب "کد داوینچی" نوشته دن براون در صدر این فهرست قرار گرفته و نکته جالب توجهتر اینکه نامی از برندگان جایزه نوبل در فهرست مذکور به چشم نمیخورد.
بر اساس فهرست اعلام شده کتاب "کد داوینچی" با 4 میلیون و 522 هزار و 25 نسخه فروش رقم 22 میلیون و 857 هزار و 837 پوندی را کسب و به عنوان پروفروشترین کتاب تاریخ انتخاب شد.
قیمت پشت جلد این کتاب حدود 8 و میانگین قیمت هر جلد فروخته شده آن کمی بیش از 5 پوند بوده است.
گاردین در حالی عناوین این کتابها را اعلام کرده است که در این فهرست تنها اشاره به 100 کتاب پرفروش مابین سالهای 1998 تا 2010 شده و به نظر میرسد اگرچه رقم فروش کتابهای که در فهرست مذکور قرار دارند، نسبت به سالها و دهههای قبل بسیار بالاست، در هر حال این فهرست تنها عناوین 100 کتاب پرفروش دهه گذشته است.
کتابهای "هری پاتر و سنگ جادو" و "هری پاتر و تالار اسرار" نوشته جی کی رولینگ در رتبه دوم و سوم این فهرست جای گرفتهاند.
"فرشتهها و شیاطین" نوشته دن براون عنوان چهارم، "هری پاتر و محفل ققنوس" عنوان پنجم، "هری پاتر و شاهزاده دورگه" عنوان ششم، "هری پاتر و یادگاران مرگ" عنوان هفتم و "هری پاتر و زندانی آزکابان" عنوان هشتم این فهرست را به خود اختصاص دادهاند؛ چهار کتاب اخیر همگی از رولینگ هستند.
از دیگر کتابهای پرفروش فهرست مذکور میتوان به "شفق" نوشته استفنی مییر، "نقطه فریب" نوشته دن براون، "ماه نو" نوشته استفنی مهیر، "استخوانهای دوستداشتنی" نوشته آلیس زیبالد، "مرکز دیجیتالی" نوشته دن براون، حادثهای عجیب برای سگ در نیمه شب" نوشته مارک هیدن، "کسوف" نوشته استفنی مهیر، "دختری با خالکوبی اژدها؛ سهگانه هزاره" نوشته استیگ لارسن و "بادبادک باز" نوشته خالد حسینی اشاره کرد.
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