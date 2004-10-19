تاثيرات عرضه پنج هزار ميليارد ريالي سهام شركتهاي دولتي در كشور

دكتر جمشيد عدالتيان يكي از كارشناسان با تجربه در بازار بورس تهران درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر ، با بيان اينكه سهام شركتهاي دولتي متعلق به آحاد جامعه است ، مي گويد : اگرما حجم زيادي از سهام را ظرف مدت كوتاهي به بازار تزريق كنيم با توجه به تحولات بازار، قيمت سهام به شدت كاهش مي يابد كه اين مساله مي تواند سبب متضرر شدن دولت و مردم شود.

اما دكتر حسين عبده تبريزي دبيركل بورس اوراق بهادار تهران عقيده اي مخالف با عدالتيان داشته وتاكيد مي كند: با توجه به رشد اخير شاخص هاي سهام و افزايش رونق بازار بورس، بازار كشش خريد سهام شركتهاي دولتي كه توسط سازمان خصوصي سازي واگذار مي شود را داشته و عرضه اين سهام مي تواند بازار بورس كشور را متحول كند.

وي مي افزايد : با ارائه اين حجم به بازار لزوما قيمت سهام پايين نخواهد آمد و هدف دولت عرضه سهام است كه آن را با قيمت پايه و واقعي عرض كرده و دولت و مردم با اين اقدام متضرر نخواهند شد.

يكي ديگر از كارشناس بازار سرمايه نيز با بيان اينكه عرضه سهام شركتهاي دولتي در يك مدت زمان كوتاه موجب افزايش نوسانات منفي دربورس مي شود، مي گويد: اگر ما با عرضه حجم زيادي از سهام به بازار روبه رو شويم يك شيفت سرمايه خواهيم داشت و عده اي براي خريداري سهام جديد اقدام به فروش سرمايه هاي خود مي كنند كه مي تواند موجب تنزل قيمتها شود.

دكتر حسين كدخدايي درادامه با اشاره به اينكه تسريع در امر خصوصي سازي شركتهاي دولتي مي تواند اين شركتها را با مشكلات جديدي رو به رو كند، گفت: اگر ما بخواهيم شركتهاي دولتي خود را با كمترين معضلات به بخش خصوصي واگذار كنيم در مرحله نخست بايد تعداد شركتهايي كه بايد تا پايان سال به بخش خصوصي واگذار شوند مشخص شود و سپس با طرح يك برنامه زمانبندي شده به تدريج اين سهامي را به بازار عرضه كنيم چون تسريع و يا كندي در روند واگذاري شركتهاي خصوصي بر روي اقتصاد كشور آثار سويي برجاي مي گذارد.

همچنين نايب رئيس كمسيون اقتصادي مجلس نيز اين شيوه واگذاري سهام را غير منطقي دانسته ومي افزايد: خصوصي سازي بجاي اينكه توليد ناخالص ملي را افزايش دهد ، منجر به كاهش آن شده و برخي ازواحدهاي توليدي را به تعطيلي كشانده است

دكتر محمد خوش چهره گفت: 150 هزار نفر در سال گذشته عمدتا به دليل خصوصي سازي شركتهاي دولتي بيكار شده اند.

عبدالله پوري حسيني رييس سازمان خصوصي سازي نيز در اين باره معقتد است :از نظر تئوري امكان اين عرضه و جذب آن توسط بازار وجود داشته و فقط بستگي به اين دارد كه آيا خريدار تمايلي براي تبديل پول خود به سهام دارد يا نه،درهرصورت اين كار بسيار مشكل است .

پوري حسيني در پاسخ به اين پرسش كه آيا براي عرضه پنج هزار ميليارد تومان سهام در بازار بورس خريدار وجود دارد، خاطر نشان كرد: از نظر تئوري امكان جذب وجود داشته و فقط بستگي به اين دارد كه آيا خريدار تمايل براي تبديل پول خود به سهام دارد يا نه.

برهمين اساس ، با توجه به اينكه خصوصي سازي در كشور ما تا كنون از يك برنامه مدون و بلند مدت محروم بوده وسازمان خصوصي سازي روش سعي وخطا را درپيش گرفته آينده شركتهاي دولتي وحفظ منافع عموم مردم در ابهام فرو رفته است.