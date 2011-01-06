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۱۶ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۴۶

حقی به مهر خبر داد:

قول زاهدی برای رفع مشکلات مالی باشگاه صبای قم

قول زاهدی برای رفع مشکلات مالی باشگاه صبای قم

قم - خبرگزاری مهر: بازیکن تیم فوتبال صبای قم گفت: سرپرست جدید باشگاه صبای قم وعده داد که مشکلات مالی این باشگاه را به زودی برطرف خواهد کرد.

داود حقی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: ما از تغییر و تحولات باشگاه صبای قم به هیچ وجه خبر نداشتیم و به ما گفته بودند که سردار شهریاری و مرادی برای حل مشکلات بازیکنان تیم به قم رفتند اما دقایقی بعد از تمرین صبح امروز سید علی زاهدی در جمع بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال صبای قم حاضر شد و او را به عنوان سرپرست جدید این باشگاه معرفی کردند.

وی ادامه داد: سرپرست جدید باشگاه قم طی سخنانی در جمع بازیکنان این تیم وعده داد که به زودی مشکلات مالی باشگاه صبای قم برطرف شود و به اطمینان داد که هر چه رو به جلو برویم وضعیت باشگاه بهبود خواهد یافت.

هافبک طراح تیم فوتبال صبای قم گفت: زاهدی در ادامه گفته بود که باید کاری کنیم که از لحاظ مالی به استانداری قم وابسته نباشیم و باشگاه روی پای خود بایستد.

حقی در رابطه با انتخاب یک مدیر بومی به عنوان سرپرست باشگاه صبای قم که تجربه فعالیت در عرصه فوتبال کشور را ندارد اظهار داشت: زاهدی معتقد بود که از جنس ورزش است و به اعتقاد من با مسائل و مشکلات استان قم بیشتر آشناست و می‌تواند این باشگاه را هدایت کند منتها باید در عمل ببینیم که چه اتفاقی می‌افتد.

وی در خصوص تغییرات صورت گرفته در باشگاه صبای قم گفت: نظر خاصی نداریم و این تصمیمی است که استاندار قم گرفته و ما به عنوان بازیکن تیم فوتبال صبای قم تابع باشگاه هستیم و وظایفمان را به نحو احسن انجام خواهیم داد.
 

کد مطلب 1226144

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