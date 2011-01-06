دکتر مهدی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این زلزله در نزدیک گسل کازرون رخ داده که منطقه ای لرزه خیز است.
وی با اشاره به سابقه زلزله در این منطقه یادآور شد: این منطقه با توجه به لرزه خیز بودن در سال 67 نیز زلزله ای به بزرگای 4/5 را تجربه کرده است.
معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله خاطرنشان کرد: در 20 مرداد سال 67 نیز در منطقه دره گرگ نورآباد ممسنی زلزله ای به به بزرگای 4/5 رخ داده است.
وی گفت: این منطقه از نظر لرزه خیزی فعال است و زلزله های زیادی داشته است. معمولاً زلزله های منطقه زاگرس به صورت مجموعه ای هستند و احتمال دارد که مجموعه ای از زمین لرزه در این منطقه رخ دهد.
نقطه قرمز آخرین زلزله رخ داده در استان فارس است
جزئیات زلزله منطقه اردکان استان فارس
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