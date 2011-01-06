  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۶ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۱۹

در گفتگو با مهر اعلام شد: جزئیات زلزله استان فارس/ احتمال پس لرزه‌ها وجود دارد

در گفتگو با مهر اعلام شد: جزئیات زلزله استان فارس/ احتمال پس لرزه‌ها وجود دارد

معاون پژوهشگاه زلزله درباره زلزله ای که صبح روز 15 دی ماه در استان فارس رخ داد گفت: این زلزله متوسط به بزرگای 2/5 در منطقه ای نزدیک اردکان رخ داده است.

دکتر مهدی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این زلزله در نزدیک گسل کازرون رخ داده که منطقه ای لرزه خیز است.

وی با اشاره به سابقه زلزله در این منطقه یادآور شد: این منطقه با توجه به لرزه خیز بودن در سال 67 نیز زلزله ای به بزرگای 4/5 را تجربه کرده است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله خاطرنشان کرد: در 20 مرداد سال 67 نیز در منطقه دره گرگ نورآباد ممسنی زلزله ای به به بزرگای 4/5 رخ داده است.

وی گفت: این منطقه از نظر لرزه خیزی فعال است و زلزله های زیادی داشته است. معمولاً زلزله های منطقه زاگرس به صورت مجموعه ای هستند و احتمال دارد که مجموعه ای از زمین لرزه در این منطقه رخ دهد.

نقطه قرمز آخرین زلزله رخ داده در استان فارس است

جزئیات زلزله منطقه اردکان استان فارس

کد مطلب 1226150

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها