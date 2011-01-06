دانشجویان نیوجرسی علاقمند به هنر ایرانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی مجموعه "شکوه سپاهان" شب گذشته با حضور اعضا فرهنگستان زبان و ادب فارسی، اعضا بنیاد ایرانشناسی و برخی روسای دانشگاهها در بنیاد ایرانشناسی برگزار شد.
فرزین رضائیان در این مراسم گفت: باید راهکاری اندیشیده شود که دانشجویان و دانشگاهیان خارج از کشور با معماری ایرانی آشنا شوند.
وی با اشاره به شهر اصفهان، شیراز ، کرمان و شهرهای دیگر ایران که معماری خاصی دارند از مسئولان خواست برای آشنایی کسانی که به معماری ایرانی علاقمند چارهای بیندیشند.
مولف مجموعه شکوه سپاهان درباره این اثر و شهر اصفهان اینچنین توضیح داد: مناسبترین سخنی درباره این شهر این است است "جان و خرد دست به دست هم دادهاند و نبوغ و فکر ایرانی در آنجا خود را به منصه ظهور رسانده است."
وی با ابراز تاسف از اینکه معماری ایرانی از بین رفته است، اضافه کرد: در گذشته شهرهای بسیاری داشتیم که همانند اصفهان از ویژگیهای خاصی برخوردار بودند.
رضائیان بیان کرد: شهرهایی مانند شوش، تخت جمشید و ارگ بم از جمله شهرهاییاند که در گذر زمان و تندبادهای تاریخ از بین رفته و مختصری از آنها برای ما باقی مانده است. وی ادامه داد: اصفهان یک شهر استثنایی است و هرکس وارد این شهر شود، گویی دروازهای به گذشته ایران برای او گشوده میشود.
مولف شکوه سپاهان با بیان اینکه تاثیرپذیری کشورهای همجوار ایران در دوره صفویه از فرهنگ و هنر ایران بسیار زیاد بوده استة گفت: رسیدن ابریشم و فرشهای ایرانی به اروپا نمونهای از این تاثیرپذیری بوده است.
مجموعه شکوه سپاهان به دو زبان فارسی و انگلیسی، به صورت یک کتاب نفیس و فیلم همراه آن (DVD) است که اصفهان را در دوران ساسانیان، سلجوقیان و به ویژه دوران پرشکوه عصر صفوی به تصویر میکشد.
این کتاب دارای یک پیشگفتاری از دانشمند و متفکر بزرگ معاصر، پروفسور سیدحسین نصر است و علاوه بر نظرات وی، نظرات سایر استادان معروف بینالمللی و هنرمندان نامی ایرانزمین نیز بر استحکام و جامعیت آن افزوده است.
در این مجموعه به بازسازیهای جالب و منحصربه فردی از فضاهای تاریخی اصفهان که یا کاملاً از بین رفتهاند و یا اثر ناچیزی از آنها باقیمانده است، پرداخته شده و بر این اساس برای مخاطبی که بارها اصفهان را از نزدیک دیده و نیز حتی برای خود اهالی اصفهان این بازسازیها دارای تازگی است.
فیلم این مجموعه که برای حاضران با روایتگری امین تارخ پخش شد میدان عتیق اصفهان، بازسازی شبکه باغهای هشت کیلومتری چهارباغ، که اینک فقط خیابانی با آن نام باقیمانده است، بازسازی بیمانند کاخ عالیقاپو، بر مبنای شواهد قدیمی و عکسهای منحصربهفردی که پروفسور اوجینو گالدیری در اختیار مولف قرار داده و بالاخره بازسازی تالار آیینه که در کنار زایندهرود بوده و امروز کاملاً از بین رفته است، به همراه بازی چوگان در میدان نقش جهان که ستونهای سنگی دروازههای آن همچنان در شمال و جنوب میدان پا برجاست را به تصویر میکشد.
فرزین رضائیان، مولف، کارگردان و تهیهکننده مجموعه "شکوه سپاهان" تحصیلات خود را در رشتههای جامعهشناسی، علوم سیاسی و ارتباطات در دانشگاه ایلینویز (شیکاگو) به پایان رسانده و پس از آن مطالعات دانشگاهی خویش را در زمینه هنر و تمدن ایرانزمین پی گرفته است. وی در طول 20 سال گذشته به پژوهش، نگارش متن و کارگردانی فیلمهای گوناگون مستند و آموزشی که برخی از آنها جوایز داخلی و بینالمللی را به خود اختصاص دادهاند، همچون "هفترخ فرخ ایران»، مشغول بوده است. این مجموعه توسط شرکت طلوع ابتکارات تصویری منتشر شده است.
