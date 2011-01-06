حیوانات باغ وحش ارم در قرنطینه/ فرانسه؛ مقصد بعدی ببر مرده

به گزارش خبرنگار مهر، اظهارات مجید خرازیان مقدم در حالی بیان می شود که مسئولان سازمان محیط زیست بارها از اعلام نتیجه قطعی علت مرگ ببر سیبری در روز چهارشنبه خبر داده و اعلام کرده بودند ببر نر به دلیل ضعف عمومی در سیستم دفاعی بدنش تلف شده است.

وی در گفتگو با مهر اعلام کرد: آزمایشهای تکمیلی در آزمایشگاه مرجع انجام می شود که نتایج این آزمایشگاه غیر قابل رد است و سازمان دامپزشکی مسئولیت این آزمایشها را بر عهده دارد.



خرازیان مقدم با اشاره به اینکه احتمالا آزمایشگاه مرجع در فرانسه است، اظهار داشت: سازمان دامپزشکی در اقدامی مناسب علاوه بر ضد عفونی کردن باغ وحش ارم تهران از تمام گونه های باغ وحش را نمونه برداری کرده و همه را در قرنطینه نگه داشته است. این سازمان باغ وحش را در کنترل دارد و برای انجام اقدامات پیشگیرانه تمهیدات لازم را اندیشیده است.



وی تاکید کرد: تیم دامپزشکی معاونت محیط طبیعی سازمان محیط زیست نیز در آمادگی کامل بسر می برند و مشکلی از نظر بهداشتی و مسائل ایمنی در باغ وحش دیده نمی شود.



همچنین دکتر هومن ملوک پور که دو روز پیش جفت ماده ببر سیبری را معاینه و نسبت به سلامتش ابراز امیدواری کرده به خبرنگار مهر گفت: ببر ماده و 17 شیر باغ وحش تهران معاینه شدند و نسبت به سلامت آنها امیدوار هستیم.



وی افزود: مشکل ببرها و باغ وحش تهران آنقدرها حاد نیست که در رسانه ها مطرح شده است و اگر ببر سیبری بر اثر بیماری خطرناک مشمشه مرده باشد به طور مستقیم به انسان منتقل نمی شود.



ملک پور با تاکید بر اینکه این بیماری از طریق خوردن گوشت تک سمهای آلوده به گوشتخوران و گربه هایی مانند ببر منتقل می شود، اضافه کرد: سالها پیش بر روی این بیماری مطالعه کرده ام و باید پذیرفت که این بیماری در تمامی دنیا به غیر از منطقه خاورمیانه و بخشهایی از شرق ریشه کن شده است. ولی این بیماری در عراق، ایران(کردستان) و بخشهایی از آسیای شرقی شایع است.



وی افزود: این بیماری خطرناک است و به بیماری اسب داران و اسب سواران نیز معروف است و از طریق تک سمها به انسان منتقل شده و البته در آفریقا از طریق شکار گوشتخورانی که اسب، قاطر، الاغ و ... می خورند به انسان انتقال می یابد.



این دامپزشک با تشریح معاینه ببر ماده در باغ وحش ارم تهران گفت: ببر ماده با مراقبتهای بهداشتی و فراهم شدن شرایط مناسب از مرگ نجات یافته و به بیماری خاصی مبتلا نیست.