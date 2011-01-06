به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کمیسیون فرهنگی بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت با برگزاری دومین گردهمایی بین‌المللی پزشکی قانونی ایران توسط انجمن علمی پزشکان قانونی ایران در تاریخ 11 الی 13 اسفند 89 موافقت کردند.

گردهمایی بین‌المللی پزشکی قانونی ایران به منظور تعامل علمی سازمان پزشکی قانونی کشور با سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی و گروههای آموزشی، ‌پزشکی، ‌قانونی، ‌دانشگاهی و استفاده از آخرین فناوریهای دانش پزشکی قانونی روز دنیا در تهران برگزار می شود.

در این کنگره مسائل پزشکی قانونی بالینی، مسائل تروماتولوژی قانونی، روشهای جدید در معاینه و اتوپسی اجساد، نحوه برخورد با مسائل اخلاقی، ‌حقوقی و فقه پزشکی، روانپزشکی قانونی و مراکز تحت حفاظت آن و روشهای نوین در رادیولوژی قانونی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی ، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

