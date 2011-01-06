تساوی آرسنال و من سیتی در امارات/ چلسی، تاتنهام و لیورپول شکست خوردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان چهارشنبه شب هفت بازی برگزار شد که طی آن تیم‌های ساندرلند، نیوکاسل، ولورهمپتون، بلکبرن و اورتون مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و دو دیدار نیز به نتیجه تساوی انجامید.

در شبی که جدال تیم‌های مدعی آرسنال و منچسترسیتی در ورزشگاه امارات شهر لندن به نتیجه تساوی بدون گل انجامید، تیم چلسی در خانه ولورهمپتون، تیم قعرنشین جدول رده بندی تا پیش از دیدارهای شب گذشته با یک گل تن به شکست داد. تک گل تیم ولورهمپتون را در این بازی خوزه بوسینگوا، مدافع تیم چلسی در دقیقه پنج به اشتباه وارد دروازه تیم خود کرد.

- نتایج دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان به شرح زیر است:

* آرسنال صفر - منچسترسیتی صفر

* آستون ویلا صفر - ساندرلند یک

* نیوکاسل 5 - وستهام صفر

* ولورهمپتون یک - چلسی صفر

* بلکپول 3 - لیورپول یک

* بولتون یک - ویگان یک

* اورتون 2 - تاتنهام یک

جدول رده بندی لیگ برتر انگلستان به شرح زیر است:

1- منچستریونایتد 44 امتیاز - 20 بازی

2- منچسترسیتی 42 امتیاز - 22 بازی

3- آرسنال 40 امتیاز - 21 بازی

4- تاتنهام 36 امتیاز - 21 بازی

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18- آستون ویلا 21 امتیاز - 21 بازی

19- ویگان 21 امتیاز - 21 بازی

20- وستهام 20 امتیاز - 22 بازی