مدیرعامل جدید سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، همچنین طی حکمی جداگانه از سوی سیدمسعود میرکاظمی، موسی سوری مدیرعامل پیشین سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به مدیرعاملی شرکت نفت و گاز پارس منتقل شد .

شرکت نفت و گاز پارس از شرکتهای پیمانکاری توسعه فازهای پارس جنوبی است که علی وکیلی مسئولیت آن را برعهده داشت که جای خود را به سوری داد.

همچنین سید پیروز موسوی پس از انتخاب موسی سوری به عنوان مدیرعامل پارس جنوبی، پست قائم مقامی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس را به دست گرفت .

موسی سوری تیرماه 88 در میان موج نارضایتی افکار عمومی، جایگزین سیدجلیل رضوی مدیرعاملی بوشهری پارس جنوبی شد.