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۱۶ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۱۷

با حکم وزیر نفت ؛

مدیرعامل جدید سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منصوب شد

مدیرعامل جدید سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منصوب شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: با حکم وزیر نفت، سید پیروز موسوی به عنوان مدیرعامل جدید سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه استان بوشهر منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، همچنین  طی حکمی جداگانه از سوی سیدمسعود میرکاظمی، موسی سوری مدیرعامل پیشین سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به مدیرعاملی شرکت نفت و گاز پارس منتقل شد.

شرکت نفت و گاز پارس از شرکتهای پیمانکاری توسعه فازهای پارس جنوبی است که علی وکیلی مسئولیت آن را برعهده داشت که جای خود را به سوری داد.

همچنین سید پیروز موسوی پس از انتخاب موسی سوری به عنوان مدیرعامل پارس جنوبی، پست قائم مقامی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس را به دست گرفت.

موسی سوری تیرماه 88 در میان موج نارضایتی افکار عمومی، جایگزین سیدجلیل رضوی مدیرعاملی بوشهری پارس جنوبی شد.

سوری پیش از مدیرعاملی پارس جنوبی، مدیریت پایانه های نفتی خارگ را برعهده داشت.

کد مطلب 1226165

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