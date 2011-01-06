1000 نفر متقاضی ایجاد دفترخدمات پیشخوان دولت در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علیرضا سهندی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ثبت نام الکترونیکی درخواست ایجاد دفاتر پیشخوان دولت در آذربایجان غربی افزود: فراخوان ایجاد 95 دفترپیشخوان دولت در شهر های مختلف استان ازتاریخ اول دیماه به مدت 13 روز انجام شد که طی این مدت هزار و 95 نفر از افراد متقاضی مدارک مورد نیاز را بصورت الکترونیکی به دبیرخانه دفاتر پیشخوان دولت ارسال کردند.

وی در ادامه بیان داشت: درراستای توسعه دولت الکترونیک و کاهش تردد سفرهای درون شهری و فراهم آوردن بسترهای لازم جهت کاهش امورتصدیهای دولت فراخوان ایجاد دفاتر پیشخوان دولت در استان نیز بصورت الکترونیکی انجام شد.

دبیرکارگروه استانی پیشخوان دولت اظهار داشت: توزیع کارت ورودی آزمون نیزبصورت الکترونیکی بوده و ثبت نام کنندگان می توانند جهت دریافت کارت ازتاریخ بیست و هشتم ماه جاری به وب سایت کارگروه به آدرس WWW.PISHKHAN.PORTAL-AG.IR مراجعه کنند.

سهندی خاطر نشان کرد: زمان برگزاری آزمون هشتم بهمن ماه سالجاری برنامه ریزی شده و آزمون ورودی توسط دفتر آموزش وپژوهش استانداری درشش حوزه امتحانی ارومیه، خوی، سلماس، ماکو، مهاباد و بوکان برگزارمی شود.

این مقام مسئول ادامه داد: از مجموع هزار و 95 متقاضی، 656 نفرمرد و تعداد 439 نفر زن بوده که از این تعداد نیز 596 نفر در شهرستان ارومیه و 499 نفر در سایر شهرستانهای استان ثبت نام کرده اند.