همایش ملی قشم چشم انداز آینده برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در بندرعباس، همایش ملی قشم در روزهای 30 و31 فروردین ماه سال جاری که با حضور پژوهشگران، اساتید و محققان از سراسر کشور برگزار می شود، محورهای مهمی را دنبال می کند.

از مهمترین محورهای این همایش می توان به موضوع قشم در زمینه های هویت تاریخی و باستانی، منابع طبیعی و محیط زیست، گردشگری و چشم انداز آینده این صنعت در قشم، مرکز بورس، نفت و گاز، بورس بین الملل کالا و خدمات، آموزش عالی و دانشگاههای بین المللی، اکوتوریسم، ژئوتوریسم توسعه گردشگری، همکاریهای قشم در سطح بین المللی و منطقه ای خلیج فارس اشاره کرد.

بررسی توانمندی جزیره قشم در زمینه های معماری، شهرسازی، گردشگری شهری و روستایی، ورزش و مسابقات بین المللی، توسعه حمل و نقل هوایی، ریلی و دریایی، در این جزیره از دیگر محورهای این همایش است.

در این همایش، نقش قشم در خصوص مدیریت علمی و کارآمد و نقش ناوبری هوایی و زیر ساختهای پایانه های حمل و نقل هوایی در توسعه این منطقه بررسی می شود.

موضوعات تفاهمنامه ها و همکاریهای بین المللی در این منطقه، زمینه های و ضرورتهای حضور بخش خصوصی، خاستگاه هتل سازی مدرن و گردشگری نوین، نظامهای امنیتی در منطقه خلیج فارس و نقش و جایگاه هنر در توسعه جزیره قشم بررسی می شود.

این همایش با ارایه فراخوان در پرتال WWW.QESHM.IR سازمان منطقه آزاد قشم از تمامی محققان، پژوهشگران و اساتید علمی و دانشگاهی و دانشجویان علاقمند در این حوزه دعوت به ارایه مقاله تا تاریخ 10 اسفند ماه جاری نموده است.

برگزاری نمایشگاه عکس قشم و نمایش فیلم با هدف معرفی قشم به عنوان جزیره عجایب هفتگانه خلیج فارس، نمایشگاه توانمندی گردشگری استانهای کشور و بازدید علمی و تور گردشگری قشم از برنامه های جنبی این همایش می باشد.

همایش ملی قشم، چشم انداز آینده به همت سازمان منطقه آزاد قشم با همکاری استانداری هرمزگان، معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پژوهشگاه این سازمان، شرکت سرمایه گذاری هتلهای پارس، سازمان حفاظت محیط زیست کشور، دانشگاه هرمزگان، دانشکده گردشگریLEFKE کشور قبرس، گروه جغرافیا و علوم زمین دانشگاههای تهران، امام حسین(ع)، فردوسی مشهد، تربیت مدرس، شهید بهشتی، هنر اصفهان، واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ملایر، سمنان، زابل، گرمسار، زاهدان و قشم برگزار می شود.

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، موسسه گیتا شناسی، انجمن ژئوپلتیک، گروه شرکتهای پدیده شاندیز، جامعه هتلداران ایران و قشم، کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری، مرکز هنری و پژوهشی نقش جهان، فرهنگستان هنر، ماهنامه جاده های سبز، شعب بانک سامان و پاسارگاد در قشم و بانک گردشگری نیز از دیگر حامیان این همایش هستند.