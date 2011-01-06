خشکسالی موتور پمپهای زمین های کشاورزی راور را خاموش کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، خشکسالی در سال جاری به مهمترین معضل استان کرمان تبدیل شده است بطوریکه از این معضل به عنوان سونامی خاموش نام برده می شود.

در سال جاری نیز در ادامه تداوم 13 سال خشکسالی بارندگی 90 درصد کاهش یافته است و این آمار نشان از وخامت اوضاع در کرمان دارد.

شهرستانهای مختلف کرمان که دچار افت شدید آبهای زیر زمینی شده اند طی سال جاری در اقدامی پیشگیرانه اقدام به خاموش کردن پمپهای آب کشاوری و جلوگیری از افزایش برداشت منفی آب کرده اند و کشاورزان راور نیز که یکی از مهمترین مناطق کشاورزی کرمان به خصوص در بحث انار و پسته محسوب می شود از روز چهارشنبه اقدام به خاموش کردن موتور پمپها به مدت یک ماه کردند.

رئیس امور منابع آب راور در این خصوص در جمع کشاورزان گفت: برداشت منفی آب در این شهرستان درحالی ادامه داد که شاهد کاهش شدید منابع آبی در این مناطق هستیم.

محمد علیزاده خاطرنشان کرد: بسیاری از منابع آبی خشک شده اند و سطح آب نیز کاهش یافته است.

وی ادامه داد: یکی از راههای پیشگیری از برداشت بی رویه خاموش کردن چاههای آب است که با همکاری کشاورزان این اقدام در راور انجام شده است.

وی در ادامه نیز خواستار افزایش آبیاری مکانیزه در مناطقی شد که سختی آب اجازه اجرای طرحهای آبیاری مکانیزه را می دهد.