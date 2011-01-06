10 درصد حریق گلستان درختی بود / وجود یک نیرو برای 68 هزار هکتار جنگل

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی سلاجقه، پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه نشست منابع طبیعی استان افزود: میزان خسارت آتشسوزی اخیر جنگل گلستان حداقل خود بوده و بعد از ارزیابیهای دقیق اعلام خواهد شد.
وی اظهار داشت: اما نقشههای ماهوارهای و بررسی آن نشان میدهد مناطق آتشسوزی کمتر از دو هزار هکتار بوده که 10 درصد آن در مناطقی با پوشش درختی صورت گرفته است و بیش از 90 درصد آن مربوط به مناطقی است که با پوشش برگ درختان بوده است.
سلاجقه در پاسخ به اینکه آیا احتمال برگشت آتشسوزی در این شرایط جوی وجود دارد، گفت: شرایط جوی الان به هیچ عنوان مناسب نیست لذا همه نیروهای ما در حال آمادهباش کامل هستند، اما پیشبینیهای هواشناسی نشان از بهبود اوضاع در روزهای آینده دارد که از مردم میخواهیم برای نزول باران باید دعا کنند.
رئیس سازمان جنگلها در پایان تاکید کرد: در حالی که این سازمان 85 تا 90 درصد سطح کشور را مدیریت میکند لازم است، ابزار و سازوکارها و اعتبار لازم در اختیار گذارده شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد: دولت با طرحی که اخیراً ارائه شده و در آن پایگاههای استقرار و نوع دستگاهها مشخص شده است موافقت کند و اعتبار لازم را در ا ختیار قرار دهد.
سلاجقه گفت: کشور ما عضو کنواسیون جهانی حفاظت از منابع طبیعی هستیم و نیروهای متخصص داخلی در این کنوانسیون آموزش دیدهاند،اما باید تعداد آنها بیش از این اندازه باشد.
این مسئول منابع طبیعی کشور افزود: اگرچه طبق همین کنوانسیون در صورت وقوع مواردی باید کشورهای عضو به کمک بشتابند، اما دولت باید برای اطمینان بیشتر و تامین اعتبار به تقویت مکانیزمهای داخلی برای مهار و مقابله با چنین مواردی همت داشته باشد.
وجود یک نیرو برای 68 هزار هکتار جنگل
سلاجقه بیان داشت : دولت باید نیروی انسانی بیشتری برای محافظت از جنگلها بکار گیرد، زیرا میانگین محافظت از جنگل در کشورهای پیشرفته یک نفر برای دو هزار هکتار است اما این رقم در کشور ما یک نفر برای 68 هزار هکتار است.
وی تصریح کرد: تجهیزات داخلی خوبی در کشور وجود دارد، اما باید منابع داخلی برای نوسازی و استفاده بهینه از آنها تامین شود.
سلاجقه گفت: طبق تبصره ماده ذیل 147 نیروهای نظامی و انتظامی موظف هستند در زمان وقوع حوادث آتشسوزی به کمک منابع طبیعی بشتابند، اما به دلیل تجربه ناکافی ساماندهی مناسبی در این زمینه نشد و از تمام ظرفیتها استفاده به عمل نیامد.
سلاجقه افزود: البته وقوع گرد و غبارهای محلی هم از ظرفیتهای مطلوب کاست به نحوی که به همین دلیل در طول روز کمتر از سه ساعت هلیکوپترهای نظامی قادر به امدادرسانی نبودند.
جنگلهای گلستان از 26 آبانماه سالجاری در معرض آتش سوزیهای گسترده قرار گرفتند.
نظر شما