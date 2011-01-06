سرانه فضای ورزشی کرمان 32 سانتیمتر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، جواد کمالی عصر چهارشنبه در شورای ورزش آموزش و پرورش کرمان با اشاره به اقدامات ورزشی مناسب طی سالهای اخیر در کشور گفت: در سال 84 سرانه ورزشی استان کرمان تنها 18 سانتیمتر بود که درنهایت با افزایش 32 سانتیمتری طی سالهای اخیر هم اکنون برای هر فرد در استان کرمان 50 سانتیمتر فضای ورزشی ایجاد شده و طرحهای عمرانی در زمینه ورزش همچنان ادامه دارد.

وی افزود: یکی از سیاستهای دولت توسعه زیر ساختهای ورزشی و در نهایت گسترش فرهنگ ورزش و سلامت مردم است.

رئیس هیئت شنای کرمان در ادامه اضافه کرد: آموزش ورزش شنا تاکیدات اسلام است و خوشبختانه طی سالهای اخیر نیز مورد توجه آموزش و پرورش قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در راستای انجام این طرح باید چالشها شناسایی و برطرف شود و در این زمینه آموزش مهمترین اصل است.

وی همچنین از اختصاص 10 درصد کل اعتبارات فرهنگی به ورزش خبر داد و گفت: هم اکنون 23 استخر در استان کرمان وجود دارد که از این تعداد تنها 12 مورد فعال است.

