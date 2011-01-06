قم میزبان مسابقات کشتی آزاد شهرداری‌ کلانشهرهای کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، همزمان با چهل و سومین سال مرگ جهان پهلوان تختی، قم میزبان سومین دوره مسابقات کشتی آزاد شهرداری‌های کلانشهرهای کشور است.



بر اساس این گزارش مراسم وزن کشی این دوره از مسابقات بعدازظهر پنجشنبه در سالن ورزشی مجتمع فرهنگی نور قم برگزار می‌شود.



رقابتهای کشتی آزاد شهرداری‌های کلانشهرهای کشور نیز از صبح جمعه در سالن ورزشی شهداری شهرداری قم آغاز می‌شود.



در این دوره از مسابقات ۵۶ کشتی گیر از کلانشهرهای مشهد، تهران، شیراز، اصفهان، کرج، اهواز، تبریز و قم برای کسب عناوین بر‌تر به رقابت می‌پردازند.