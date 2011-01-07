۱۷ دی ۱۳۸۹، ۹:۴۰

نامزدهای جایزه سالانه جلوه‌های ویژه بصری اعلام شدند

شاخه جلوه‌های ویژه آکادمی علوم و هنرهای تصویری اسامی هفت فیلم نامزد جوایز خود را اعلام کرد.

به گزارش مهر، به نقل از ورایتی فیلم‌های سینمایی "آلیس در سرزمین عجایب"، "هری پاتر و یادگاران مرگ"، "آخرت"،‌ "‌آغاز"، "مرد آهنین 2" ، "اسکات پیلگریم علیه دنیا" و "ترون: میراث" نامزد جایزه بهترین جلوه‌های ویژه شده‌اند.

انتخاب برخی از فیلم‌های یاد شده عجیب نیست، اما آنچه مهم است اینکه این جلوه‌های ویژه تصویری تا چد حد خلاقانه بوده و تا چه میزان بر درام فیلم تاثیر گذارهستند.

روز 10 دسامبر این انجمن فهرستی شامل نام 15 فیلم راه یافته به مرحله نیمه نهایی را منتشر کرد. در این فهرست اولیه نام فیلم‌های مهمی چون "وقایع نگاری نارنیا"، "آخرین باد افزار" و "نبرد تایتان‌ها" به چشم می‌خورد.

انجمن جلوه‌های ویژه آکادمی معمولا دنباله‌های آثار موفق را نادیده می‌گیرند. اما گویا امسال "مرد آهنین 2" و "هری پاتر 7" این سنت را شکسته‌اند.

در مراسم اهدای جوایز که روز 20 ژانویه ( 30 دی)‌ برگزار می‌شود نزدیک به 15 دقیقه از هر فیلم به نمایش درمی‌آید.
 

