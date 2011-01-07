نامزدهای بهترین فیلمنامه از نگاه انجمن نویسندگان آمریکا اعلام شد

به گزارش مهر، به نقل از امپایر آنلاین فیلمنامه فیلم‌هایی چون "قوی سیاه "، ‌"مبارز" ، " آغاز" و "حال بچه‌ها خوب است" در میان نامزدهای این جایزه قرار دارد.



از جمله نکات جالب در اعلام اسامی نامزد جایزه انجمن نویسندگان آمریکا می‌توان به غیبت فیلمنامه "استخوان زمستان" ، "سالی دیگر" و "سخنرانی پادشاه" در میان نامزدها اشاره کرد.



در رشته فیلمنامه اقتباسی نام فیلمنامه‌های "دوستت دارم فیلیپ موریس"، "شهامت واقعی" ، "شبکه اجتماعی" و "127 ساعت" دیده می‌شود.