۱۷ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۵۶

نامزدهای بهترین فیلمنامه از نگاه انجمن نویسندگان آمریکا اعلام شد

انجمن نویسندگان آمریکا اسامی نامزدهای جایزه بهترین فیلمنامه سال را اعلام کرد.

به گزارش مهر، به نقل از امپایر آنلاین فیلمنامه فیلم‌هایی چون "قوی سیاه "، ‌"مبارز" ، " آغاز" و "حال بچه‌ها خوب است" در میان نامزدهای این جایزه قرار دارد.

از جمله نکات جالب در اعلام اسامی نامزد جایزه انجمن نویسندگان آمریکا می‌توان به غیبت فیلمنامه "استخوان زمستان" ، "سالی دیگر" و "سخنرانی پادشاه" در میان نامزدها اشاره کرد.

در رشته فیلمنامه اقتباسی نام فیلمنامه‌های "دوستت دارم فیلیپ موریس"، "شهامت واقعی" ، "شبکه اجتماعی" و "127 ساعت" دیده می‌شود.

