شالوم: اتحاديه اروپايي بايد نقش بي طرفانه در روند صلح ايفا كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري رويترز، ميشل بارنيه وزيرامورخارجه فرانسه كه سرگرم ديداراز سرزمينهاي اشغالي فلسطين است در يك كنفرانس مطبوعاتي با همتاي اسراييل اش گفت: اروپا تلاش مي كند تا نقشي موثرتررا درپايان دادن به درگيريهاي خاورميانه ايفا كند اما سيلوان شالوم وزيرامورخارجه رژيم صهيونيستي گفت: تا زماني كه اتحاديه اروپايي يك موضعگيري متوازن تراتخاذ نكند اين امر بعيد به نظر مي رسد.

اتحاديه اروپايي كه يكي ازاعضاي كميته چهارجانبه است براي فعال كردن روند صلح ميان اسراييليها و فلسطينيها تلاش مي كند اما اسراييلها نقش ديپلماتيك اتحاديه اروپايي را دراين امرمهم به حاشيه رانده است زيرا معقتد است اين اتحاديه از فلسطينيها حمايت مي كند درحالي كه اتحاديه اروپايي شديدا اين موضوع را رد كرده است.

سفربارنيه به سرزمين هاي اشغالي با هدف ازبين بردن تيرگي روابط ميان تل آويو و پاريس صورت گرفته است.



سردي روابط ميان دو دولت زماني تشديد شد كه وزير امورخارجه فرانسه طي سفري به سرزمين اشغالي با رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين ديدار كرده و به دنبال آن آريل شارون نخست وزير رژيم اسراييل ازيهوديان فرانسه خواست تا به منظور فرارازموج يهود ستيزي به سرزمين هاي اشغالي مهاجرت كنند.

بارنيه گفت: اتحاديه اروپايي اصرار دارد تا درطرح عقب نشيني احتمالي نيروهاي اسراييلي ازنوارغزه و بخشي از كرانه باختري رود اردن درچارچوب طرح آريل شارون نخست وزيراسراييل براي جدا سازي اسراييلي ها از فلسطينيها به طور گسترده مشاركت و همكاري كند .

بارنيه با اشاره به عقب نشيني يكجانبه اسراييل از اين منطقه وروند صلح درخاورميانه گفت: اتحاديه اروپايي آماده است تا نقش نقش موثرتري را در اين زمينه ايفا كند اما هرگزبه حاشيه راندن اين اتحاديه را نمي پذيرد .

وزير امورخارجه فرانسه در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با سيلوان شالوم وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي گفت: اگر اسراييل با هماهنگي تشكيلات خودگردان فلسطين دست به عقب نشيني ازنوار غزه بزند فرصت بهتري را فراهم خواهد ساخت كه مثمرثمرخواهد بود.

وي افزود:براي دستيابي به موفقيت، اولين گامي كه بايد برداشته شود اين است كه اسراييليها بايد با توافق مسئولان تشكيلات خودگردان به هرج و مرج در اين منطقه پايان دهند.

وزيرامورخارجه فرانسه ياد آورشد: ما طرح يكجانبه شارون را مقدمه اي براي برقراري صلح مي دانيم وهيچ كس نمي تواند اين حقيقت را كتمان كند اما تنها راه حل براي پايان دادن به اشغالگري اين است كه عقب نشيني شامل اراضي 1967، نوارغزه و كرانه باختري رود اردن شود و اين امر بايد با توافق دو طرف درگير صورت گيرد.

درهمين حال سيلوان شالوم گفت:اسراييل ازنقش اتحاديه اروپايي درمشاركت با طرح يكجانبه اسراييل درنوارغزه وايجاد صلح فراگيراستقبال مي كند .

وزير امور خارجه اسراييل تصريح كرد: مشاركت اتحاديه اروپايي بسيار مهم است زيرا موضعگيري متوازن درحل نزاع خاورميانه را نشان مي دهد اما آنها نمي توانند ازما بخواهند كه حرفهاي ميانجيگراني را بپذيريم كه مي گويند تنها راه حل اختلافات تشكيل دولت مستقل فلسطين در داخل مرزهاي 1967 به پايتختي قدس است .

طرح يكجانبه شارون كه با هدف سيطره دائمي اسراييل بربخشهايي ازكرانه باختري رود اردن ارائه شده است شهرك نشيان آن را براي ادامه حيات اسراييل جهت تامين امنيت لازم مي دانند واين طرح قدس را به عنوان پايتخت هميشگي رژيم صهيونيستي محفوظ نگه مي دارد.

فلسطينيان همچنان خواستارخروج كامل اسراييل از سرزمين هاي اشغالي سال 1967 هستند و بر تشكيل دولت مستقل به پايتختي قدس اصرار مي ورزند.

جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا با طرح آريل شارون براي تخليه نوارغزه موافقت كرد وابراز اميدواري نمود اين طرح در روند مذاكرات كميته چارجانبه درباره طرح "نقشه راه" كه به علت درگيريها متوقف شده كمك كند.

اما يكي از مشاوران شارون در ماه گذشته گفته بود طرح يكجانبه شارون مانع ازتشكيل دولت مستقل فلسطيني مي شود زيرا براساس اين طرح اسراييل ديگر طرف مذاكره كننده خود را تشكيلات خودگردان فلسطين نمي داند.

مسئولان فلسطيني اين اتهامات را رد كردند اما اظهارات داف ويسگلاس رئيس دفتر آريل شارون خشم واشنگتن ورهبران اتحاديه اروپايي را برانگيخت .

بارنيه درسفراخيرش به سرزمين هاي اشغالي در مي گذشته به هنگام ملاقات با ياسرعرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين بازهم خشم اسراييل را برانگيخت.

وزيرامورخارجه فرانسه درنهايت ازاسراييل خواست به محاصره رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين در شهر رام الله پايان دهد.