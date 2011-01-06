قزوین در استفاده از تکنولوژی از استانهای پیشرو کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین اصغر حمزه ای ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان قزوین که در استانداری تشکیل شد، اظهار داشت: قزوین دو مرحله توسعه را پشت سر گذاشته که ابتدا در سالیان دور کشاورزی سنتی و طی یکصد سال اخیر به سمت صنعتی شدن حرکت کرده است.

وی افزود: موج سوم توسعه استان در حوزه استفاده از تکنولوژی در بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات است که این امر بسیاری از مشکلات موجود در این زمینه را رفع می کند.

حمزه ای با بیان اینکه استفاده از تکنولوژی و ایجاد صنایع نوین که از فناوری های روز دنیا بهره مند هستند یکی از سیاستهای توسعه استان در برنامه پنجم توسعه محسوب می شود، تصریح کرد: این کار به ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری نیز کمک بسیاری می کند.

وی مهمترین وظیفه مدیران را ایجاد اشتغال دانست و خاطرنشان کرد: استان قزوین در سال جاری یکی از استان های پیشرو در ایجاد اشتغال در کشور بوده است و توانسته بیش از تعهدات خود شغل ایجاد کند.

معاون برنامه ریزی استاندار قزوین گفت: در ابتدای سال بانکهای عامل استان موظف به پرداخت تسهیلات به 90 طرح اشتغالزا از محل منابع داخلی خود شدند که این امر با روند مطلوبی در استان در حال اجراست و بانکها با انتخاب 110 طرح، همکاری خود را برای اشتغالزایی آغاز کردند که در تحقق اشتغال تعهد شده به مدیران استان کمک زیادی کرده است.

حمزه ای اضافه کرد: از این تعداد 50 طرح بررسی و تسهیلات مورد نیاز برای راه اندازی آنها نیز پرداخت شده که بخشی از آنها در سالروز پیروزی انقلاب شکوه مند اسلامی و برخی از آنها که کلانتر بوده و در سطح ملی تاثیرگذار هستند در اردیبهشت ماه سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.

معاون برنامه ریزی استاندار قزوین همچنین به میزان اشتغال ایجاد شده برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) اشاره کرد و اظهار داشت: تاکنون با پرداخت 550 میلیارد ریال تسهیلات به افراد تحت پوشش این نهاد شرایط اشتغال برای 637 نفر فراهم شده است که تلاش می کنیم این میزان تا پایان سال افزایش یافته و به دو هزار نفر برسد.

حمزه ای تاکید کرد: علاوه بر این سال آینده نیز باید به همین میزان برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شرایط اشتغال فراهم خواهد شد.