به گزارش مهر، به نقل از ورایتی نام نویسندگان فیلمنامه‌های "127 ساعت" ،‌ "نویسنده پشت پرده" ، "شبکه اجتماعی"، ‌"شهامت واقعی" و "استخوان زمستان" در میان نامزدهای این جایزه دیده می‌شود. دنی بویل و سایمون بیوفوی که فیلمنامه "127 ساعت" را با اقتباس از کتاب زندگینامه خود نوشت آرون رالستن با عنوان "بین یک سنگ و یک صخره" نوشته‌اند.

"نویسنده پشت پرده" را رومن پولانسکی با اقتباس از رمان "روح" نوشته رابرت هریس به رشته تحریر در آورده است. آرون سورکین هم فیلمنامه "شبکه اجتماعی" را با اقتباس از کتاب "میلیاردر تصادفی" درباره زندگی بنیانگذار شبکه فیس بوک نوشته است.

جوئل و ایتن کوئن هم فیلمنامه "شهامت واقعی" را بر اساس کتابی به همین نام نوشته چارلز پورتیس نوشته‌اند. در حالی که کتاب "استخوان زمستان" نوشته دنیل وودرل دستمایه فیلمنامه‌ای به همین نام نوشته دبرا گرانیک و آن روسلینی قرار گرفته بود.

جایزه فیلمنامه‌نویسی کتابخانه‌های آمریکا در دو رشته فیلمنامه اقتباسی و غیراقتباسی اهدا می‌شود. مراسم اهدای این جوایز روز چهارم فوریه ( 15 بهمن) برگزار می‌شود.