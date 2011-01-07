  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۷ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۳۶

نامزدهای جایزه فیلمنامه‌نویسی کتابخانه‌های آمریکا معرفی شدند

نامزدهای جایزه فیلمنامه‌نویسی کتابخانه‌های آمریکا معرفی شدند

فهرست فیلم‌های راه‌یافته به مرحله نهایی جایزه سالانه فیلمنامه‌نویسی کتابخانه‌های آمریکا اعلام شد.

به گزارش مهر، به نقل از ورایتی نام نویسندگان فیلمنامه‌های "127 ساعت" ،‌ "نویسنده پشت پرده" ، "شبکه اجتماعی"، ‌"شهامت واقعی" و "استخوان زمستان" در میان نامزدهای این جایزه دیده می‌شود. دنی بویل و سایمون بیوفوی که فیلمنامه "127 ساعت" را با اقتباس از کتاب زندگینامه خود نوشت آرون رالستن با عنوان "بین یک سنگ و یک صخره" نوشته‌اند.

"نویسنده پشت پرده" را رومن پولانسکی با اقتباس از رمان "روح" نوشته رابرت هریس به رشته تحریر در آورده است. آرون سورکین هم فیلمنامه "شبکه اجتماعی" را با اقتباس از کتاب "میلیاردر تصادفی" درباره زندگی بنیانگذار شبکه فیس بوک نوشته است.

جوئل و ایتن کوئن هم فیلمنامه "شهامت واقعی" را بر اساس کتابی به همین نام نوشته چارلز پورتیس نوشته‌اند. در حالی که کتاب "استخوان زمستان" نوشته دنیل وودرل دستمایه فیلمنامه‌ای به همین نام نوشته دبرا گرانیک و آن روسلینی قرار گرفته بود.

جایزه فیلمنامه‌نویسی کتابخانه‌های آمریکا در دو رشته فیلمنامه اقتباسی و غیراقتباسی اهدا می‌شود. مراسم اهدای این جوایز روز چهارم فوریه ( 15 بهمن) برگزار می‌شود.

کد مطلب 1226236

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها