مرغداران گلستانی با کمبود دارو مواجهند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این مرغداران پیش از ظهر پنجشنبه در همایش بیماری های تنفسی طیور و راههای پیشگیری بر لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای رفع مشکلاتشات تاکید کردند.

به گفته این مرغداران، سوخت، واکسن و داروها و مهمتر از همه بحث بیمه فارم های گوشتی از دیگر مسائل است و مقرر شد با هماهنگی اتحادیه مرغداران جلسه ای با حضور رئیس سازمان جهاد، مدیر کل دامپزشکی و عده ای از مرغداران برای رفع مشکل برگزار شود.

احمد طبرسا مدیرکل دامپزشکی گلستان نیز در این جلسه، گزارشی در خصوص اقدامات صورت گرفته توسط اداره کل دامپزشکی برای ارتقاء سطح بهداشتی در مرغداری ها ارائه کرد.

وی راهکار های صحیح برای افزایش سطح کیفی و بهداشتی فارم های مرغداری در سطح استان را تشریح کرد.

حسین مهینی مسئول اداره طیور استان گلستان و دکتر پسرک لی نیز در مورد موضوع قرنطینه در مرغداری ها، نحوه معدوم سازی لاشه ها و واکسیناسیون در گله های گوشتی به سخنرانی پرداختند.