کانونهای فرهنگی در یک چهارم مساجد کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد رضا جعفری شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان با اشاره به اینکه ستاد عالی کانونهای مساجد یکی از مراکز ترویج فرهنگ دینی در حوزه مساجد است، بیان داشت: بزرگترین شبکه مساجد در زیر مجموعه این ستاد فعالیت می کنند.

وی با اشاره به تاسیس این کانون در سال 71، عنوان کرد: ستاد عالی کانونهای مساجد با هدف مبارزه با تهاجم فرهنگی راه اندازی شد.

معاون آموزش و پژوهش ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور با اشاره به فعالیتهای این ستاد، یادآور شد: تا سال 84 بیش از دو هزار و 200 باب کانون فرهنگی هنری مساجد در سطح کشور دایر شده بود.

5100 کتابخانه در کانونهای مساجد دایر است

جعفری ادامه داد: این در حالیست که از سال 84 به بعد تاکنون تعداد کانونهای فرهنگی هنری مساجد به هشت هزار و 500 کانون رسیده است.

وی همچنین به فعالیت کتابخانه ها در مساجد اشاره کرد و بیان داشت: دو هزار و 700 باب کتابخانه مخزن دار و دو هزار و 400 باب کتابخانه باز در کانونهای مساجد کشور دایر است.

معاون آموزش و پژوهش ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور افزود: تاکنون 17 میلیارد ریال کتب آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان و 52 میلیارد ریال تجهیزات کتابخانه ای به این کتابخانه ها کمک شده است.

50 درصد مسئولین کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور آموزش می بینند

جعفری همچنین در ادامه سخنان خود به آموزش های اختصاصی برای اعضای کانونهای مساجد اشاره کرد و گفت: در سالجاری بیش از چهار هزار نفر دانشجوی فعال در کانونهای مساجد آموزش تخصصی دیده اند.

وی ادامه داد: همچنین بیش از سه هزار نفر ائمه جماعات مساجد در قم آموزش های تخصصی را فرا گرفته اند.

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور تصریح کرد: تا پایان سالجاری 50 درصد مسئولین کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور آموزش خواهند دید.

جعفری یادآور شد: همچنین در قالب طرح اوقات فراغت 420 هزار دانش آموز در کلاسهای کانونهای مساجد شرکت کردند.

فعالیت 350 کانون تخصصی در مساجد کشور

وی از فعالیت 350 کانون تخصصی در مساجد خبر داد و خاطر نشان کرد: آموزش زوج های جوان در زمینه مهارتهای زندگی، آموزش آشنایی با جنگ نرم، کلاس های نقد فیلم، جشنواره فرهنگی هنری آواها و نغمه ها، جشنواره قرآن کریم، جشنواره هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی، جشنواره گلدسته های سپید و ... از جمله فعالیتهای انجام شده در کانونهای مساجد است.

معاون آموزش و پژوهش ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور همچنین از اجرای طرح تلاوت نور در کانونهای مساجد خبر داد و بیان داشت: این طرح یکی از طرح های ابداعی مساجد است که در بیش از 25 هزار مسجد اجرا شده است.

جعفری خاطر نشان کرد: در قالب برنامه پنجم توسعه مجلس تصویب کرده است که در یک چهارم مساجد کشور کانونهای فرهنگی هنری راه اندازی شوند.

راه اندازی دفتر ویژه روستایی کانونهای مساجد

وی با بیان اینکه رویکرد کانونهای مساجد با توجه به دهه چهارم انقلاب که دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده توجه ویژه به روستاها است، ادامه داد: به همین منظور دفتر ویژه روستایی به منظور ساماندهی فعالیت کانونهای مساجد در روستاها تاسیس شده است.

معاون آموزش و پژوهش ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور به نقش کانونهای مساجد در ابعاد مختلف اشاره کرد و گفت: کانونهای مساجد در بصیرت بخشی به نمازگزاران و عموم مردم به ویژه جوانان در بحث فتنه سال گذشته و همچنین در زمینه همراهی با دولت در هدفمندی یارانه ها نقش آفرینی کرده اند.

راه اندازی هسته های پژوهشی در 10 درصد کانونهای مساجد

جعفری به برنامه های آینده کانونهای مساجد اشاره کرد و گفت: راه اندازی هسته های پژوهش در 10 درصد کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور از برنامه های این ستاد است.

وی ادامه داد: در هسته های پژوهشی بیشتر نگاه و رویکرد مطالعاتی دنبال می شود ولی انتظار تولید پژوهش های فاخر را در این هسته ها نداریم چرا که این فعالیت یک برنامه نوپا است.

معاون آموزش و پژوهش ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور هدف اصلی این ستاد را ساماندهی فعالیتهای فرهنگی هنری مساجد دانست و گفت: ایجاد زمینه مشارکت مردم در انجام فعالیتهای فرهنگی در راستای مبارزه با تهاجم فرهنگی از جمله راهبردهای این ستاد است.

جعفری همچنین از راه اندازی 15 هسته پژوهشی در لرستان خبر داد و بیان داشت: ایجاد دفتر کانونهای فرهنگی هنری مساجد در بروجرد از دیگر برنامه های این ستاد است.