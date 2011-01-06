570 واحد مسکونی روستایی اسلام آباد غرب مقاوم سازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، صدرالله بابلی پیش از ظهر پنج شنبه درنشستی که به منظور پیگیری طرح مقاوم سازی واحدهای روستایی برگزار شد، اظهار داشت: از ابتدای مقاوم سازی منازل روستایی در شهرستان اسلام آباد غرب تاکنون هزار و 315 فقره سند مالکیت به روستاییان واگذار شده است.

وی افزود: تسهیلات مقاوم سازی تا سقف 100 میلیون ریال با سود چهار تا پنج درصد است و روستاییان برای ضمانت استفاده از این تسهیلات می توانند بصورت زنجیره ای اقدام کنند.

فرماندار شهرستان اسلام آباد مزایای دیگر مقاوم سازی را رایگان بودن هزینه کارشناسی، نقشه کشی و نظارت بر ساخت عنوان و خواستار اطلاع رسانی دقیق دهیاران و شوراها و تشویق اهالی روستا برای استفاده از این طرح شد.

در این نشست همچنین فرماندار اسلام آباد غرب استفاده از بیمه های روستایی را مورد تاکید قرار داد.