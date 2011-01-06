مساجد بهترین مکان برای مهندسی فرهنگی جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، امین کمالوندی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان در سخنانی با اشاره به روند فعالیت کانونهای مساجد استان، اظهار داشت: امیدواریم با برنامه ریزی هدفمند شاهد جهش در حوزه آموزش و پژوهش کانونهای مساجد باشیم.

وی با تاکید بر اینکه کانونهای مساجد می توانند بهترین مکان برای مهندسی فرهنگی باشند، افزود: دولت نهم و دهم اهتمام ویژه ای نسبت به حمایت از کانونهای مساجد داشته است و این حمایت نیز استمرار خواهد داشت.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با تاکید بر اینکه نیروهای آموزش دیده در مساجد نیروهای متعهدی خواهند بود، یادآور شد: جذب جوانان به مساجد و اجرای برنامه های متنوع در این بخش زمینه تربیت نسلی مسجد محور را فراهم خواهد آورد.

کمالوندی همچنین به برخی موازی کاری ها در حوزه مساجد اشاره و ابراز امیدواری کرد که فعالیت در حوزه مساجد در راستای اجرای برنامه های هدفمند به متولی معینی سپرده شود.

وی تصریح کرد: در صورت تعیین یک متولی خاص برای مساجد به موازی کاری ها در این بخش پایان داده می شود.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با اشاره به رشد فعالیتهای مسجد محور در دولت نهم و دهم، ابراز امیدواری کرد که با تحقق برنامه پنجم توسعه روند رشد در این زمینه استمرار داشته باشد.