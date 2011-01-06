فوتبالیستهای دیابتی از تزریق انسولین در عضله ران خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه معطری اظهار کرد: سرعت جذب انسولین در قسمتهای مختلف بدن متفاوت است به طوری که سرعت جذب انسولین در شکم بیشتر و سپس بازو، باسن و ران است.

وی گفت: از پزشک معالج خود بخواهید تا مکان تزریق را برای شما مشخص کند. مثلا ممکن است توصیه کند انسولین صبح و ظهر را در بازو و شکم با سرعت جذب بیشتر و تزریق انسولین شب و هنگام خواب را در باسن و ران با سرعت جذب کمتر انجام دهید.

معطری با بیان اینکه تعداد محلهای تزریق در هر قسمت به جثه فرد و وسعت آن قسمت بستگی دارد، افزود: هر چه جثه بیمار بزرگتر باشد محلهای تزریق در هر قسمت بیشتر می شود در هر قسمت دایره هایی با شعاع 2 سانتی متری در نظر بگیرید که هر دایره یک محل تزریق است.

مدیر پایگاه آموزش از راه دور دیابت ادامه داد: برای ثابت ماندن سرعت جذب انسولین باید محل تزریق مکررا تغییر کند. بهتر است هر بار در محلی متفاوت از دفعه پیش تزریق شود به عبارت دیگر باید هر بار محل تزریق را تغییر داد، تا زمانی که همه محل های یک قسمت استفاده شود. سپس این کار را از اول تکرار کنید چون تزریق مداوم در یک محل باعث آسیب به بافت زیر پوست می شود.

معطری گفت: چون انسولین خوراکی به مانند غذا تجزیه می شود و اثر خود را از دست می دهد پس نمی توان انسولین را به صورت خوراکی مصرف کرد. انسولین باید در زیر پوست یا جایی که چربی دارد تزریق شود. تزریق انسولین در داخل چربی درد کمتری نسبت به تزریق در عضله دارد.

وی از محلهای تزریق انسولین را شکم به جز اطراف ناف به فاصله 5 سانتی متر از آن، قسمت خارجی بازو، باسن و قسمت جلو و خارج ران برشمرد و افزود: انسولین هورمونی است که از لوزالمعده فرد ترشح و سبب تبدیل غذا به انرژی می شود. افراد مبتلا به دیابت ممکن است به تزریق انسولین نیاز داشته باشند، چون یا بدنشان انسولین کافی تولید نمی کند یا نسولین تولید شده به خوبی عمل نمی کند.