طلاب حوزه های علمیه در راستای علم آموزی گام بردارند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله نورالله طبرسی در جلسه شورای استانی حوزه علمیه مازندران در مدرسه علمیه امام صادق(ع) قائمشهر به نقش حوزه های علمیه در طول تاریخ اشاره کرد و گفت: حوزه های علمیه همواره مرکز نشر و گسترش ارزش های دینی و اسلامی در جامعه بوده و هستند.

وی با بیان اینکه حوزه و روحانیت در صحنه های مختلف قبل و پس از انقلاب اسلامی در خط مقدم دفاع از احکام الهی حضور داشته و دارند، افزود: امروز تقویت حوزه های علمیه سبب گسترش اندیشه های ناب اسلامی در جامعه خواهد شد.

طبرسی، تقویت و گسترش حوزه های علمیه را یک ضرورت دانست و ادامه داد: امروز دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی از تقویت این مراکز تأثیر گذار دینی هراس دارند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، تضعیف جایگاه روحانیت و حوزه های علمیه را یکی از توطئه های شوم دشمنان نظام اسلامی برشمرد و خاطرنشان کرد: دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون از هر فرصت برای ضربه زده به این جایگاه مقدس استفاده کردند.

امام جمعه ساری با بیان اینکه حضور همیشه در صحنه روحانیت در طول سی سال گذشته موجب قوت قلب ملت ایران شده است، ادامه داد: حوزه های علمیه و روحانیت همواره در کنار مردم بوده و تهدیدات دشمنان نظام را خنثی کردند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه استراتژی امروز استکبار جهانی و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایجاد شبهات در حوزه های مختلف است، ادامه داد: طلاب و روحانیان حوزه های علمیه شاخص ترین قشرهایی هستند که باید برای مقابله با شبهه افکنی های دشمنان وارد عرصه شوند.

طبرسی یکی از لوازم پاسخگویی به شبهه افکنی های دشمنان را شریعت شناسی دانست و خاطرنشان کرد: طلاب و روحانیان باید برای مقابله با این گونه توطئه های دشمنان اسلام با شریعت محمدی آشنایی کامل پیدا کنند.

رئیس شورای استانی حوزه های علمیه مازندران، شریعت محور بودن را دومین مسأله حائز اهمیت برای طلاب و روحانیان دانست و خاطرنشان کرد: از این جهت باید شریعت محور باشیم تا سخنان و پندهای ما در جامعه تأثیر گذار باشد و اگر به این سلاح مجهز نباشیم سخنان ما تأثیر گذاری لازم را درجامعه نخواهد داشت.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با تأکید براینکه طلاب حوزه های علمیه باید فرصت های علم آموزی را غنیمت بشمارند و در راستای علم اندوزی گام بردارند، افزود: امروز حوزه های علمیه بهترین فضا را برای کسب علم و دانش طلاب علاقه مند فراهم کرده اند که باید ازاین فرصت ها نهایت استفاده صورت گیرد.