به گزارش مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر "کازمو پولیس" عنوان فیلم جدید دیوید کراننبرگ فیلمساز کانادایی است که با اقتباس از کتابی به همین نام نوشته دن دی للو ساخته می‌شود. کالین فارل هم از پیش برای بازی در این فیلم برگزیده شده بود که این امر منتفی شد و قرار است پل جاماتی و ماریون کوتیارهم به این جمع بپیوندند.



فیلمبرداری "کازموپولیس" از نیمه ماه مه ( خرداد 90) در تورنتوی کانادا آغاز می‌شود. فیلم داستان یک میلیونر و تاجر موفق 28 ساله را روایت می‌کند که در منهتن تشکیلات تجاری موفقی دارد. یک روز برای او مجموعه‌ای از اتفاقات عجیب رخ می‌دهد که مسیر زندگی او را عوض می‌کند.



مارتین کتز و رنی تب تهیه‌کنندگی فیلم "کازمو پولیس" را بر عهده دارند. کالین فارل که قرار بود در این فیلم به ایفای نقش بپردازد بهار امسال برای بازسازی فیلم "یاد آوری کامل" جلوی دوربین می‌رود.



رابرت پتینسن با بازی در مجموعه فیلم‌های سینمایی "گرگ و میش" نام خود را بر سر زبان‌ها انداخته است.