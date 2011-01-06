5 میلیون و 600 هزار ایرانی آسم دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم دبیریان با بیان اینکه می توان به علایمی نظیر خارش زیرچانه و احساس ناراحتی بین 2 کتف به عنوان دیگر علایم این بیماری اشاره کرد، افزود: در بروز حملات وریدهای گردنی متسع و برآمده می شود و اصطلاحا فرد به دیس پنه (درد حین تنفس) دچار می شود.

وی با بیان اینکه برای تشخیص آسم توجه به سوابق شغلی، تاریخچه پزشکی و سابقه خانوادگی الزامی است، گفت: پنومونی، نارسایی تنفسی، آتلکتازی، انسداد راههای هوایی، هایپوکسی و آسم مقاوم و کشنده از عوارض بیماری تنفسی آسم است.

مدیر گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری مامایی شهیدبهشتی افزود: برای درمان این دسته از افراد از برونکودیلاتورها، کورتیکواستروییدها، آگونیست ه بتاآدرنرژیک نظیر تئوفیلین آمینوفیلین و متیل گزانتینین استفاده می کنند.

دبیریان ادامه داد: برای مراقبت از بیماران سرپایی آسمی تمرکز بر مراقبت مداوم، کنترل علایم تنفسی و همراه هر 12 تا 24 ساعت یکبار و "تورگو" پوست توصیه می شود.

وی افزود: چنانچه فرد در زمان حملات آسمی قادر به خوردن چیزی از راه دهان نباشد از طریق IV LINE 3 تا 4 لیتر به بیمار مایع تزریق می کنیم در عین حال می کوشیم انرژی بیمار را حفظ کنیم.

مدیر گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری مامایی شهیدبهشتی آسم را از نظر شدت علایم به 4 دسته تقسیم کرد و افزود: آسم خفیف و نیمه مداوم با علایم و نشانه های آسم با 2 یا کمتر از 2 بار در هفته است در آسم خفیف مداوم علایم بیش از 2 بار در هفته و در آسم متوسط مداوم با حملات روزانه و تاثیرگذار برروی فعالیت است در آسم شدید و مداوم هم علایم و نشانه های بیماری طی روز وجود دارد و در هنگام شب تشدید می شود در آسم شدید فعالیت فیزیکی بسیار محدود می شود.

دبیریان ، آسم را یک بیماری التهابی مزمن راههای هوایی برشمرد و افزود: در بیماری آسم راههای هوایی به افزایش حساسیت دچار می شود و در میان بیماریهای شایع در جهان رتبه 25 را به لحاظ ناتوانی به خود اختصاص داده است.

وی گفت: سالانه 15 میلیون نفر در دنیا بر اثر این بیماری به از کار افتادگی دچار می شوند و اگر چه این بیماری هرسنی را درگیر می کند اما اغلب بیماری مزمن دوران کودکی به ویژه پسربچه هاست.

مدیر گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری مامایی شهیدبهشتی با اشاره به شیوع 8 تا 12 درصدی آسم در ایران یادآور شد: هم اکنون 5 میلیون و 600 هزار ایرانی به آسم مبتلا هستند و آلرژی مهم ترین علت آسم است.