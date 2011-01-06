ایجاد بصیرت و محتوای برنامه های دهه فجر مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عباس راشاد ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی ستاد دهه فجر شهرستان زنجان با تاکید بر اینکه برنامه های مدون و با محتوا در دستور کار قرار گیرد، اظهار داشت: مراسمی که هر سال در دهه فجر برگزار می شود باید نگرش نوعی داشته و با مراسمهای سالهای گذشته متفاوت باشد.

راشاد خاطرنشان کرد: دهه فجر، دهه پیروزی تفکر اسلامی، ولایی و عدالت خواهانه بود و همین پیروزی تفکر الهی بود که دیدگاه های مادی گرایانه در قبل و بعد از انقلاب را در هم شکست.

وی گفت: این پیروزی سپر حکومتی بود که جایگاه و پایگاه کفر جهانی را از هم متلاشی کرد و به تبع این پیروزی مبارک و بزرگ حوادث بزرگی همانند حماسه 9 دی 88 بعد از انقلاب اتفاق افتاد.

فرماندار زنجان با تاکید بر اینکه در مراسم های دهه فجر از کلی گویی جلوگیری شود، افزود: شعارهایی که در بنرها و پوسترها نوشته می شود بصورت مصداقی باشد چراکه این مراسم متعلق به مردم ، مدیران و مسئولان نظام است و باید نسبت به ادای این تکلیف بزرگ تلاش مضاعف را در دستور کار داشته باشیم.

راشاد استفاده از طرحهای نو و پرداختن به مسائل از تمام زوایا را مفید و ضروری دانست و گفت: در این راستا باید علل و عوامل حاضر در اتفاقات قبل و بعد از انقلاب حلاجی شود و به حوادث و دشمنی ها توجه لازم و کافی را داشته باشیم.

وی با اشاره به حماسه 9 دی سال گذشته خاطر نشان کرد: با آگاهی مردم و رهبری مقام معظم رهبری این فتنه خاموش و سران غربی که درصدد سواستفاده از نظام و انقلاب در بین مردم ولایی بودند ناامید شدند.