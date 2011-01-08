قبل از پاسخ به این سؤال که تفکر اصیل چیست؟ باید اصل معنای تفکر بیان شود زیرا معنای آن در فلسفه با معنای عرفی، متفاوت است.اغلب هرگونه تأمل ذهنی را و لو در امور روزمره و محسوس، تفکر می‏نامند ولی در فلسفه، یک نحوه خاص از کارکرد ذهن را تفکر می‌گویند که عبارت است از تأمل‌هایی که ناظر به شناخت حقایق اساسی عالم باشد، مانند اندیشه در مورد خداوند و شناخت خصوصیات او و شناخت درجات ملائکه و باطن اولیاء الهی و همچنین چگونگی آفرینش و نحوه بازگشت موجودات به سوی او و یا خودشناسی. بر این اساس، اصالت تفکر، مشروط به این است که حکایت صحیح از این قبیل واقعیات اساسی داشته و راه اثبات محکم‌ باشد.

اصالت در تفکر یعنی اینکه انسان متفکر شرایط فرهنگی زمانه خودش را بشناسد و به اندیشه‏های گوناگونی که در تاریخ تکرار شده‎اند آشنا باشد و از آن اندیشه‎ها که عالیترین اندیشه‏های انسانی هستند اقتباس کند و در نظریات و تأملات خودش بکار ببرد.

ما به تفکر اصیل نیاز داریم برای اینکه تفکر اصیل در مقابل تقلید و روزمر‎گی قراردارد و تمدن را تقلید و روزمره‎گی نساخته است بلکه تمدن را تفکر اصیل می‌سازد و ساخته است. تفکر اصیل به اختراع و تبدیل نظریات و شاداب نگاه داشتن شهروندان تمدن بشری منتهی می‎شود که اگر نباشد انسان را به دست روزمر‎گی و تقلید می‎کشاند و چه بسیار از تمدنهای بشری که رو به خاموشی رفتند و علت آن بکار نبستن تفکر اصیل در آن تمدنها بود.

تفکر اصیل از یک سو موضوعی است که مربوط و محدود به زمان نیست و از سوی دیگر زمانمند است. تفکر اصیل هم با اصول ازلی و ابدی پیوند دارد و هم با اصول زمینه‌ای و خاص. تفکر اصیل از یک سو با اصولی در سنت که جهانشمول، ماورایی و نامحدود هستند پیوند دارد و از سوی دیگر به زمینه و بستر تاریخی که در آن زندگی می‌کنیم و خود را در آن معنا می‌کنیم ارتباط می‌یابد.بدون توجه به اصول و مؤلفه‌های جهانشمول این خطر برای اندیشه و عمل وجود خواهد داشت که فقط منعکس کننده وقایع و جریانهای خاص و متأخر باشند.

اگر به اصول جهانشمول بی‌توجه باشیم متدها و رویه‌های فکری متأخر به مثابه تفکر اصیل پنداشته خواهد شد. از سوی دیگر بی توجه بودن به شرایط زمانی و مکانی در تفکر، باعث می‌شود تا هم اندیشه و هم عمل به نوعی مقدس مآبی تمایل یابد که درنهایت خود را بی نیاز از درک شرایط مکانی و زمانی خواهد دید.از سوی دیگر تفکر به موازنه و تعادل میان ابعاد عقلی و نقلی ارتباط می‌یابد. به عبارت دیگر در تفکر باید میان ابعاد و وجوه نقلی و عقلی موازنه ایجاد کرد. برای این منظور باید میان علوم عقلی و نقلی (علوم تاریخی) توازن ایجاد کردبهترین تفکر و علم، تفکری است که بتواند از یک سو سنتها را منتقل کند و از سوی دیگر با عقلانیت پالوده شده باشد و با عدالت و علایق انسانی پیوند و ارتباط داشته باشد.



اصالت در تفکر به این معنا است که شخصی که صاحب نظریه‎ای و یا مطلب خاصی در حوزه‎ای از حوزه‎های علوم و دانشهای بشری است، مطلب نو و بدیعی آورده باشد یعنی آنچه را که دیگران نگفته باشند ارائه دهد. بطور قطع پیشرفت علم در همه حوزه‏های علوم و دانشهای بشری و در هر عصری نیاز به استقلال و اصالت در تفکر دارد یعنی پیش بردن متنهای علم منوط به این است که تفکر جدید و اصیلی ارائه شود.



تفکری جدید است که موضوع آن با آنچه دیگران گفته‏اند یا متفاوت باشد یا تکمیل نظریات آنها باشد. یعنی بنوعی در یک رشته علمی اگر مسئله و معضلی وجود دارد و تا کنون توسط دانشمندان حل نشده باقی مانده است، کسی با نظریه جدیدی سعی کند در رفع آن مشکل بکوشد و آن معضل علمی را حل کند، بطور قطع مرزهای علم را جلو برده است.

اصالت در تفکر بر اساس مکاتب مختلف می‎تواند معانی مختلفی داشته باشد، گاهی آن را به این معنا می‏گیرند که تفکر، تفکر حقی باشد، براساس اینکه نسبتی با حقانیت دارد اصالت داشتن یا نداشتن آن را مشخص می‎کند. این مبنایی است که به نظر می‏رسد مبنای درستی هم است.گاهی اصالت در تفکر را در خصوص مکتبی که دارای اجزای مختلف فکری است مطرح و آن را به این معنا می‎گیرند که میان اجزای مختلف آن سیستم فکری گونه‌ای هماهنگی یا سازگاری وجود داشته باشد.

اگر برخی اجزای یک سیستم برخی دیگر را نفی کنند این بدین معنی است که یک حالت تعارض یا بالاتر از آن یک حالت تناقض میان اینها به صورت تناقض‎نما وجود داشته است اینجا می‎گویند تفکر غیر اصیل است و اگر تمام اجزابا هم سازگار باشند می‏گویند اصیل است.



دراینجا تفکر اصیل به هر دو تفسیری که مطرح شد نیاز به آن واضح و مبرهن است. اگر به معنی تفکر مطابق بر حق باشد خب این نیاز خیلی واضح است، انسان اگر ایده‏هایی داشته باشد که با حق سازگار باشند خیلی مطلوب و معقول است. اگر هم به این معنا بگیریم که میان اجزای تفکر ما، درباره مسئله‏ای عدم سازگاری وجود نداشته باشد به این معنا هم یک امری هم معقول و هم مطلوب است.



وقتی از اصالت در تفکر سخن می‎گوییم یعنی این تفکر آیا برخوردار از منبع عقل است یا خیر؟ اگر تفکری منبعث و ناشی از عقل نظری باشد و اساس این تفکر بر بنیادهای عقل استوار باشد اصالت دارد.هیچ معیاری مهمتر و بارزتر از عقل را نمی‎توان درباره اصالت در تفکر به عنوان ملاک لحاظ کرد، بنابراین پرسش صحیح این است که نسبت میان تفکر با عقلانیت چگونه است. به هر میزانی که تفکر به عقل نزدیک شود و ما با تفکر عقلی مواجه باشیم دارای اصالت بیشتری در تفکر هستیم و به هر میزانی که از عقل دور شویم نمی توان آنرا تفکر اصیل نامید، حتی تفکر کلامی و اخلاقی و دینی باید در پیوند با بنیادهای عقل باشد.



تفکری اصیل است که بتواند از چارچوبهای عقل از استعدادها و توانها و نیرومندیهای عقل بهره بیشتری ببرد. امروزه در جهان اسلام مهمترین سخن درباره اصالت در تفکر این است که آیا ما به تفکر یک نگاه ظاهرگرایانه و عوامانه داریم یا نه یک نگاه عقل گرایانه .شاید نتوانیم تفکر بدون عقل را اصلاً تفکر بنامیم یعنی می‏توانیم معیشت و حیات معمول بنامیم اما تفکر بدون عقل را نمی‏شود تفکر نامید. نه تنها ما بلکه جامعه بشری و انسان از آنجایی که متمایز از هر موجودی است و هیچ موجودی قابل مقایسه با انسان نیست ، نمی‎تواند بدون تفکر عقلی، مولد و حیات معقولی داشته باشد، حتی بدون حیات و تفکرعقلی نمی‎تواند حیات طیبه و نیکی که در اندیشه دینی بخصوص در اندیشه اسلامی به آن تأکید شده، داشته باشد. بنابراین راهی غیر از اینکه ما براساس تفکر عقلی به سعادت و رستگاری انسان وبه حیات اجتماعی و این دنیایی انسان بیندیشیم، وجود ندارد.



بنابراین ملاک ما درباره زندگی درست و مدینه فاضله و حیات نیک، تفکر عقلی است. جامعه‏ای که بی بهره از تفکر عقلی باشد آن جامعه را نمی‎توان جامعه انسانی و جامعه رستگار نامید، مهمترین بنیاد رستگاری این است که مبتنی بر تفکر عقلی باشد. بنابراین زندگی انسان خواه ناخواه در پیوند نیرومند با تفکر عقلی است و جامعه‏ای که تفکر عقلی نداشته باشد نه اینکه تفکر ندارد بلکه از جامعه انسانی بدور است.

اصالت در تفکر در حقیقت از خود تفکر می‎آید یعنی عقلانیت می‏تواند اصالت خود تفکر باشد . بله اصالت در تفکر از عقلانیت ناشی می‏شود .نه ما بلکه همه جوامع به تفکر اصیل نیاز دارند چرا که انسان موجودی است که فکر می‎کند و تفکر موجب تمایز انسان با غیرانسان وهم تمایز انسان با انسان دیگر است.بنابراین همه انسانها به تفکر نیاز دارند یعنی انسان یا جامعه‏ای که تفکر نکند در سطح عالی خود نتوانسته است ظاهر و متبلور بشود. انسان خود را در تفکر متبلور می‎کند. بنابراین همه جوامع و انسانها نیازمند تفکر اصیل هستند بویژه جامعه ما که صاحب تفکر است، چرا که همواره از جوامع متفکر و صاحب اندیشه جامعه جهانی بوده‏ایم.



نیاز به تفکر اصیل در جامعه ما امروز به مراتب بیشتر از قبل احساس می‎شود اما اینکه شرایط رشد تفکر اصیل در جامعه فراهم است یا خیر باید در آن تأمل بیشتری کرد زیرا فقط این نیاز نیست که می‏تواند موجب تفکر شود بلکه تفکر در یک شرایط ویژه ایجاد و تولید می‏شود از جمله در شرایط احترام به تفکر و متفکرین و آماده کردن شرایط تفکر برای متفکرین .حلقه‏های تفکر و آن نوع تفکر و احترام به تفکر و متفکرین هنوز در شرایط ایده‏آل خود قرار نگرفته‏اند و ما هنوز در جامعه آن طور که باید از تفکر بهره نبرده‎ایم و آن را مورد استفاده قرار نمی‏دهیم.



تفکر وقتی اصیل است که آزادانه طرح شده باشد و شرایط تفکر آزادانه وجود داشته باشد. تفکری اصیل است که صاحب آن تفکر مجبور نباشد به نتایجی برسد که توسط قدرت فائقه‌ای به او تحمیل شده باشد.اینکه تفکری اصیل است به معنای آن نیست که آنرا دربست و بی چون و چرا بپذیریم. به عبارت دیگر فرض اصیل بودن تضمین درستی نتایج حاصل از آن فکر و اندیشه نیست. افراد آزاد هستند از میان استدلالهای عنوان شده آن استدلال و تفکری را برگزینند که به نظر آنها درست و موجه به نظر می‌رسد.جان استوارت میل در کتاب خود با عنوان "درباره آزادی" دلایل دیگر داشتن تفکر اصیل را بیان کرده بر این اساس هر گاه چنین آوردگاهی از ایده‌ها و اندیشه‌ها وجود نداشته باشد و مرجع اقتداری برای پذیرش ایده و اندیشه‌ای وجود داشته باشد آنگاه آن ایده به "اصلی منسوخ" تبدیل می‌شود. مردم ممکن است در مقام اظهار با برخی از این اصول همدلی نشان دهند و بگویند که این اصول را قبول کرده‌اند اما در مقابل تأثیر عملی آن دیدگاه بر رفتار خود مقاومت خواهند کرد.

بحثی در دنیای مدرن است که بحث اصالت تفکر ملاک نگاه فلسفی است ولیکن در نگاه پست مدرن دیگر صحبت از تفکر اصیل مقداری مشکل‎زا می‏شود. بدلیل اینکه وقتی صحبت از تفکر می‏شود مجموعه طیفهای متعارض و چه بسا در پاره‏ای از موارد ناهمگون کنار هم می‎آیند و یک منظومه را به وجود می‎آورند که این منظومه چیزی متفاوت از آن چیزی است که قبلاً بوده است.



بنابراین بسته به اینکه شما از منظر کدام مکتب فلسفی به تفکر اصیل درمقابل تفکر نا اصیل نگاه کنید نتایج متفاوتی از آن بدست می‏آید. بنابراین این مسئله را باید روشن کرد که ما از کجا به این بحث دامن می‏زنیم. هر انسانی به دو جهت، نیازمند تفکر اصیل است، اول اینکه از طریق شناخت این قبیل حقایق، روح انسان، تکامل علمی می‌یابد. کسب این چنین علمی، از بزرگترین کمالات انسانی است. دوم اینکه هر انسانی باید در زندگی معیارهای اخلاقی را رعایت کرده روح خویش را به فضایل انسانی بیاراید. راه شناخت این معیارها، باز هم تفکر اصیل است.



اصالت در تفکر با توجه به ماهیت انسان و عاقل بودن و اندیشمند بودن او به این معنی است که از مفاهیم و اصول اولیه عقلی تبعیت کند و این معیارها را مبنا قرار دهد و با توجه به این معیارها و مبناها و همان چیزی که به عنوان عقل سلیم یا فهم مشترک یا اصول اولیه عقلی است مورد توجه قرار بگیرد و پیرامون آن به عنوان اصول موضوعه، مسائل دیگر مطرح شوند.

تفکر اصیل به معنای تفکر درباره یک چیز و یا یک موضوع است. به این معنا که در این نوع تفکر به خود آن چیز و موضوع فکر می‌شود و نه به آنچه که در مورد آن چیز و موضوع گفته شده و یا نوشته شده است.البته این موضوع و اینگونه تفکر کردن چندان سهل و آسان نیست. توضیح و شرح این موضوع سخت و دشوار است. در فلسفه سخت و دشوار است که همه آنچه را که در ذهن است کنار گذاشته و تنها به آن موضوع فکر کنیم.معمولاً عملکرد ذهن اینگونه است که از تمرکز و توجه صرف به همان موضوع گریزان است. به عبارت دیگر ذهن عادت دارد به همان مسیرها و کانالهای تثبیت شده از پیش باز گردد.

این مسیرها و کانالهای تثبیت شده در نتیجه بحث و مطالعه در طول زمان حاصل شده و از رهگذر آن فرضهایی در ذهن هر کس شکل گرفته است.ذهن همواره در مقابل فرضهای جدید از خود واکنش نشان می‌دهد و فرضهایی را دنبال می‌کند که معمولاً در تأیید فرضهای پیشین هستند.ما همواره به تفکر اصیل نیاز داریم و این نوع تفکر منحصر و لازمه عصر و دوران خاصی نیست. در مورد تفکر اصیل مطالعه آثار آلبر کامو پیشنهاد می شود.

بواسطه همدلی و تفاهم و ارتباط فکری و عقلانی که با سایر فرهنگها و یا ملل و افراد دیگر نیاز داریم و این ارتباطات ِ دوطرفه در جهان امروزی امری ضروری است و این امر باعث می‎شو‎د که ما را به یکدیگر نزدیک کند . همین وجه تفکر اصیل است که به نحوی در همه انسانها وجود دارد ،عامل تفاهم و ارتباطات فکری آنها با هم می‎شود . از جهت دیگر با توجه به وضعیت موجود جهان امروز داوریهایی که در حوزه اخلاق ،ارزشهای انسانی و مسائل دیگر نیازداریم انجام بدهیم با توجه به پیچیدگی‏‎های جهان امروز باعث شده که ما نیاز به محور مشترکی داشته باشیم،علاوه بر مباحثی مربوط به ادیان و مسائل مشترک دیگر این جنبه‏ها هم از وجوه مشترک بین افراد است

شرایط رشد تفکر اصیل در جامعه ما نسبت به چند دهه قبل فراهم‎تر است به دلیل اینکه آشنایی اندیشمندان ما با مباحث عقلی دنیا و همینطور اندیشه‎های دیگر بیشتر شده است. از جهت کلی سطح فکر عمومی و سطح تفکر فلسفی در جامعه ما نسبت به چند دهه قبل بالاتر آمده و بطور محسوسی می‎شود فهمید که جامعه ما بسیاری ازمباحثی که در دهه‎های گذشته به سختی برای او قابل فهم بود اکنون براحتی می‏فهمد و با توجه به اینکه جامعه پیچیده‎تر شده ولی ارتباطات افراد بیشتر شده و این نشان می‏دهد که شرایط رشد تفکر اصیل در جامعه ما بهتر شده است و سطح عمومی نسبت به چند دهه قبل بالاتر آمده است.ولی اگر مقصود زمینه رشد تفکر نسبت به کل جوامع بشری است، در حال حاضر به سبب عوامل مختلفی، چنین شرایطی فراهم‌تر نشده است.

دیگر ظاهرگرایی غیر دینی که نتیجه استیلای فرهنگ حس‎گرای غربی و خلاصه کردن انسان در بعد زندگی مادی است. این دو جریان، مانع تفکر اصیل هستند زیرا توجه افراطی به ظواهر، انسان را از رسیدن به حقیقت وجود باز می‏دارد.



به نظر می‏رسد که در نتیجه ارتباطات بین المللی که امروز در کشور ما نسبت به چند دهه قبل بوجود آمده است آگاهیهای بیشتری بویژه در ذهن جوانان ما بوجود آمده و امید است که شرایط تفکر اصیل درجامعه ما فراهم بشود و راه برای گسترش عقلانیت و خردورزی باز شود و سعادت و عقل و خرد مبنای دستگاه اندیشه را فراهم آورد



در جامعه ما بخصوص در تفکر شیعی ارزش و بهایی که به تفکر عقلی داده شده به هیچ چیز دیگری داده نشده، علامه طباطبایی در تمامی آثار خود تأکید می‎کند که حتی ایمان هم باید مبتنی بر تفکر عقلی باشد. در جامعه ما اگرچه اهمیت نخستین را به تفکر عقلی داده‎ایم اما شاهد فراز و فرودهایی هستیم. گاهی به عقل بی اعتنایی می‏کنیم و از تفکر عقلی واهمه داریم و تصور می‎کنیم که عقل جای دین را می‏گیرد و ایمان را کنار می‏زند در حالیکه مهمترین پشتوانه ایمان و حیات دینی تفکر عقلی است. گاهی در جامعه ما خلأ و رکودی نسبت به تفکر عقلی می‏بینیم و به عقل بی اعتنایی می‎کنیم که ترس از عقل و بنیادهای عقلی موجب این مسئله شده در حالیکه کاملاً اشتباه است.



هرجا در جامعه انسانی و بویژه جامعه ایران عقل و تفکر عقلی کنار زده شد دچار رکود و سراشیبی شدیم، حیات تمدن اسلامی این مسئله را نشان می‎دهد پس از دوره ابن سینا وقتی جامعه اسلامی به عقل و تفکر عقلی بی اعتنایی کرد کاملاً دچار رکود شد و آرام آرام زمان انحطاط این تمدن شکل گرفت.امروز باید از تاریخ پند بگیریم، بی اعتنایی به تفکر عقلی می‎تواند تمدن اسلامی را که در صدد احیا و بازسازی آن هستیم به محاق ببرد . پس این هشدار مهمی است که نباید هیچ واهمه‏ای از تفکر عقلی داشته باشیم، تفکر عقلی نه تنها هیچ تناقضی با اندیشه و باور دینی ندارد بلکه ضامن و بنیاد مهم تفکر دینی است و این برخاسته از نوع خاص تفکر اسلامی است که همان تفکر شیعی است.



شرایط رشد تفکر اصیل نسبت به چند دهه قبل فراهم‌تر شده است زیرا ابزارها و متدها و روشهای جدیدی برای تحقیق بوجود آمده یعنی نسبت به چند دهه قبل هرچه جلوتر می‎رویم ابزار تحقیق پیشرفته‎تر می‎شوند مثل همان کارهای نرم‎افزاری و سخت‎افزاری و کارهای دیجیتالی و البته متد و روش تحقیق در علوم نیز به روز می شوند.اگر چه ما نقاط ضعف بسیار زیادی هم اکنون داریم یعنی با وضعیت مطلوب و آرمانی فاصله زیادی داریم ولی در مجموع باید گفت شرایط رشد تفکر اصیل نسبت به چند دهه قبل درجامعه ما فراهم‌تر شده است.