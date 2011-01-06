بنیاد نخبگان کرمانشاه حلقه اتصال استعدادهای خاص به بازار هدف است

مریم اسلام پناه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه‌ با اشاره به اهداف تاسیس بنیاد نخبگان در استان اظهارداشت: بنیاد نخبگان با هدف شناسایی، تقویت و حمایت از افرادی که دارای استعدادهای خاص درسطح استان هستند تاسیس شد.

رئیس بنیاد نخبگان استان کرمانشاه افزود: این بنیاد با شناسایی افراد مستعد، حلقه اتصالی بین نخبگان با مراکزدانشگاهی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی و... خواهد بود تا بواسطه این اقدام گامی در جهت شکوفایی استعداد های پنهان برداشته شود.

اولین نمایشگاه "اختراعات و ابتکارات" استان کرمانشاه برگزار می شود

وی در ادامه با اشاره به برگزاری اولین" نمایشگاه اختراعات و ابتکارات" کرمانشاه، اظهار داشت:‌ بنیاد نخبگان کرمانشاه با هدف " شناسایی استعدادهای خاص" برای اولین بار اقدام به برگزاری نمایشگاهی تحت عنوان"اختراعات و ابتکارات" استان نموده که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این نمایشگاه از 24لغایت 26دیماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه دایرخواهد شد.

اسلام پناه افزود: جهت برگزاری این نمایشگاه از ماه گذشته فراخوان برای شرکت مخترعین، مبتکرین و نوآوران استان را به شکل گسترده ای در مراکز مختلف علمی و دانشگاهی منتشر کردیم که خوشبختانه با استقبال خوبی هم مواجه شد.

وی ایجاد ترغیب بیشتر مخترعین را علت پذیرش تعداد کثیر دستاوردهای ارسالی به بنیاد نخبگان کرمانشاه عنوان و اظهارداشت:‌ بعد از گذشت یک ماه از تبلیغات 120 طرح به این مرکز ارسال شده و بعد از ارزیابی داوران ذیصلاح در کار گروه هایی که شامل رشته های مکانیک،‌ انرژی نو، مهندسی شیمی، زیرمجموعه رشته پزشکی و سایر رشته ها هستند تعداد کثیری از دستاوردهای ارسالی در" نمایشگاه اختراعات و ابتکارات " کرمانشاه درمعرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

برترین های" نمایشگاه اختراعات و ابتکارات کرمانشاه" به نمایشگاه کشوری راه می یابند

وی خاطر نشان کرد:‌ برگزیدگان" نمایشگاه اختراعات و ابتکارات" کرمانشاه با ارزیابی داوران استانی با حضور" معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان" از اعتبار علمی بهره مند و به نمایشگاه اختراعات و ابتکارات کشوری راه می یابند.

رئیس بنیاد نخبگان استان کرمانشاه با اشاره به برگزاری نمایشگاه اختراعات و ابتکارات کشوری در تاریخ 18تا22بهمن ماه در تهران،‌ اظهار داشت:‌ با تمهیداتی که بنیاد نخبگان اندیشیده با حضور در نمایشگاه تهران بسترهای لازم جهت کسب تاییدیه علمی اختراعات واجرایی شدن دستاوردها برای مخترعین فراهم خواهد شد.

بنیاد نخبگان کرمانشاه 25 دی ماه امسال به طور رسمی افتتاح می شود

اسلام پناه با بیان اینکه بنیاد نخبگان کرمانشاه 25 دی ماه امسال به طور رسمی افتتاح می شود به گستره فعالیت این مرکزاشاره و تصریح کرد:‌ شناسایی دانش آموزان با استعدادهای برتر در همه مقاطع ،‌ نفرات اول تا 100در رشته ریاضی، نفرات اول تا 50 در رشته های علو م تجربی و علوم انسانی ،‌ نفرات اول تا 20 در رشته های هنر درآزمون کنکور سراسری،‌ نفرات اول تا سوم در المپیاد ها و جشنواره ها،‌ نفرات اول تا سوم در مقاطع کارشناسی،‌ کارشناسی ارشد و دکترا در تمام مراکز آموزشی،‌ همچنین استادیاران زیر 30 سال که مقالات ISI ارائه داده اند از افرادی هستند که توسط بنیاد نخبگان حمایت می شوند.

وی با اشاره به حمایت های مادی و معنوی این مرکز از نخبگان، گفت: کوتاه کردن مسیر مخترعین در ثبت دستاوردها، پرورش ایده مخترعین در مراکز رشد و پارک علم و فناوری ، اجرایی شدن طرح مخترعین، معافیت از خدمت، اعتبار پنج میلیون تومانی، اعطا وام مسکن، ‌بازدیدها وسفرهای زیارتی از اقدامات و برنامه های این مرکز جهت حمایت از نخبگان است.

اسلام پناه با بیان اینکه رفع موانع علمی همکاری بیشتر دستگاه های اجرایی را می طلبد، تصریح کرد:‌ استانداری، ‌سازمان ملی جوانان، ‌سازمان آموزش و پرورش ، سازمان صنایع و معادن و ‌کلیه دانشگاه های استان کرمانشاه از جمله دستگا ه هایی هستند که همکاری لازم را با بنیاد نخبگان داشته اند.

رئیس بنیاد نخبگان استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: در صورت استقبال چشمگیر از اولین نمایشگاه اختراعات وابتکارات کرمانشاه، دومین نمایشگاه را نیز طی شش ماه آینده به شکل گسترده تری برگزار خواهیم کرد.