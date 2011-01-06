اولین همایش و نمایشگاه خادمان روستا در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اسماعیل بیگدلی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان به اینکه برگزاری همایش و نمایشگاه خادمان روستا، حرکتی جدید در کشور است که به ابتکار استان زنجان برگزار می شود افزود: همایش خادمان روستا، به تبیین خدمات شاخص و برجسته سالهای اخیر دولت به روستاییان و بررسی نقش آن در توسعه روستاها خواهد پرداخت.

بیگدلی اظهار داشت: همچنین هریک از دستگاه های خدمات رسان، عملکرد و دستاوردهای خود را در حوزه روستاها تشریح خواهند کرد.

وی یادآور شد: در همایش خادمان روستا، از مدیران دستگاه های خدمات رسان، دهیاران نمونه، خیرین، سرمایه گذاران، هنرمندان و نخبگانی که اقداماتی اثرگذار برای رفع محرومیت روستاها و تعالی مادی و معنوی روستاییان انجام داده اند، تجلیل خواهد شد.

مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری زنجان همچنین از برپایی نمایشگاه دو روزه خادمان روستا، همزمان با برگزاری همایش، خبر داد و افزود: هدف این نمایشگاه، معرفی دستاوردهای دستگاه های مختلف خدمات رسان در حوزه روستاها و انعکاس چهره امروزی و برخوردار روستاهای استان به عموم مردم است.

بیگدلی خاطر نشان کرد: استان زنجان، یکی از استان های پیشروی کشور در زمینه خدمات رسانی به روستاها محسوب می شود به طوریکه مهاجرت معکوس از شهرها به روستاهای استان، هر روز ابعاد بیشتری پیدا می کند.

وی ادامه داد: نخستین کمیته مهاجرت معکوس در بین استانهای کشور نیز به ابتکار استاندار زنجان در استان زنجان تشکیل شد که روند مهاجرت معکوس به روستاها را سرعت بخشیده است.