پنج هزار گفتمان دینی در زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، یوسف اماملو ظهر پنجشنبه در جلسه مدیران دفاتر ادارات تبلیغات اسلامی استان زنجان با اعلام این خبر افزود: در جلسات ماهانه مدیران دفاتر ادارات تبلیغات اسلامی استان زنجان موضوعات مختلف مدیریتی و بحثهای سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد.

اماملو اظهار داشت: در بحث "مساجد محوری" حرکتهای بسیار خوبی در سطح استان زنجان صورت گرفته و اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان برای روحانیون مساجد محوری، حکم مدیر فرهنگی صادر کرده است و از برنامه های این مساجد حمایت جدی می نماید.

وی با بیان اینکه در هر شهرستان یک مسجد نمونه معرفی خواهد شد گفت: مساجدی که امروز ساخته می شوند باید از لحاظ فیزیکی شرایط فرهنگی روز را داشته باشند و از امکانات لازم برای خدمت رسانی به مراجعین و اهالی منطقه برخوردار باشند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان یادآور شد: اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان در راستای تغذیه فکری مبلغین کتابهای خوبی را بین آنان توزیع کرده و در ماه محرم امسال کتاب "رسانه شیعه" را که به بحث آسیب شناسی عزاداریها در ایران می پردازد در بین مبلغین توزیع کرد.

اماملو اعزام مبلغ به مدارس، دانشگاهها و برگزاری گفتمان های دینی را از دیگر برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان برشمرد و گفت: سال قبل در مدارس دخترانه زنجان اصل توحید، نبوت و امامت مورد بحث قرار گرفت.

وی اعزام مبلغ به مدارس پسرانه و پاسخ به مسائل دینی را از دیگر برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان عنوان کرد و افزود : با همکاری صدا و سیمای مرکز زنجان برنامه های خوبی برای بالا بردن سطح معلومات دینی مردم تدارک دیده شده است.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر شورای تبلیغ استان که مسئولیت همه اعزامها در سطح استان را برعهده دارد شکل گرفته است، تصریح کرد : هم اکنون اعزام مبلغ در سطح استان از یک کانال واحد صورت می گیرد و ریاست این شورا بر عهده مدیر حوزه های علمیه استان و دبیری آن نیز بر عهده اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان قرار دارد.