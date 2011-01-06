70 تعاونی با 400 نفر اشتغالزایی در شهرستان دنا فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سیف الله جشن ساز ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از تعاونیهای شهرستان دنا، اظهار داشت: کارخانه آب معدنی "سی سخت" بزرگترین تعاونی شهرستان دناست که با پیشرفت 90 درصدی و دریافت یک میلیارد ریال تسهیلات کم بهره، به زودی به بهره برداری می رسد.

وی همچنین بیان کرد: صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون استان، تعاونیهای تازه تاسیس و فعال را تا 1.5 میلیارد تومان ضمانت می کند.

جشن ساز یادآور شد: به افرادی که انفرادی به تشکیل تعاونی اقدام کنند از سه تا 15 میلیون تومان تسهیلات کم بهره پرداخت می شود.