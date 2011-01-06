  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۴۴

گزارش خبرنگار مهر از قطر/

"فرناندو مانیلا" و "ماکودی" برای عضویت در کمیته اجرایی فیفا انتخاب شدند

"فرناندو مانیلا" و "ماکودی" برای عضویت در کمیته اجرایی فیفا انتخاب شدند

"ورنون فرناندو مانیلا" از سریلانکا و "ووراوی ماکودی" از تایلند در بیست و چهارمین کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان نمایندگان این قاره در کمیته اجرایی فیفا انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، بیست و چهارمین کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا که از صبح امروز پنجشنبه در هتل "شرایتون" دوحه قطر آغاز شده است، دقایقی پیش با برگزاری انتخابات در بخش اعضای کمیته اجرایی فیفا پیگیری شد.

در این بخش ووراوی ماکودی از تایلند و ورنون فرناندو مانیلا از سریلانکا به ترتیب با کسب 24 و 23 رای از 45 رای ماخوذه به عنوان اعضای کمیته اجرایی فیفا از قاره آسیا انتخاب شدند. این دو پیش از این نیز عضو کمیته اجرایی فیفا بودند.

"کوزو تاشیما" از ژاپن و "ژانگ جیلونگ" از چین نیز در این بخش کاندیدا بودند که نتوانستند به رای لازم برای عضویت در کمیته اجرایی فیفا دست یابند.
 

کد مطلب 1226295

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها