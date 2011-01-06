"فرناندو مانیلا" و "ماکودی" برای عضویت در کمیته اجرایی فیفا انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، بیست و چهارمین کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا که از صبح امروز پنجشنبه در هتل "شرایتون" دوحه قطر آغاز شده است، دقایقی پیش با برگزاری انتخابات در بخش اعضای کمیته اجرایی فیفا پیگیری شد.

در این بخش ووراوی ماکودی از تایلند و ورنون فرناندو مانیلا از سریلانکا به ترتیب با کسب 24 و 23 رای از 45 رای ماخوذه به عنوان اعضای کمیته اجرایی فیفا از قاره آسیا انتخاب شدند. این دو پیش از این نیز عضو کمیته اجرایی فیفا بودند.

"کوزو تاشیما" از ژاپن و "ژانگ جیلونگ" از چین نیز در این بخش کاندیدا بودند که نتوانستند به رای لازم برای عضویت در کمیته اجرایی فیفا دست یابند.

