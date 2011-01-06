40 طرح شیلاتی در مازندران سرمایه گذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر طاهایی پیش از ظهر پنج شنبه در بازدید از شرکت پرورش ماهی خاویاری آبزی گستران ساعی در شهرستان ساری گفت: یکی از قطبهای مهم بخش کشاورزی که از لحاظ تولید غذای سالم و مفید، ایجاد اشتغال پایدار و درآمد با حفظ مسائل زیست محیطی نقش مهم دارد فعالیتهای پرورش ماهی در استان است.

وی افزود: این گونه سرمایه گذاری ها و حرکتها در واقع نوعی تولید ثروت ارزشی در جامعه است.

استاندار مازندران درادامه از آماده بودن 40 بسته و طرح شیلاتی جهت سرمایه گذاری در شیلات استان خبر داد و تصریح کرد: دولت از سرمایه گذاران در این گونه فعالیت ها حمایت خواهد کرد.

طاهایی گفت: شیلات مازندران در زمینه های فنی و تامین بچه ماهی حمایت های لازم را انجام خواهد داد.

وی گفت: باید این گونه طرح ها را به عنوان مدل والگو توسعه با حمایت سیستم بانکی از سرمایه گذاران در سطح استان گسترش یابد.

دراین بازدید حسن حبیب نژاد مدیرکل شیلات مازندران با تبیین وضعیت آبزی پروری دراستان از آمادگی این اداره کل برای همکاری با سرمایه گذاران دربخش آبزی پروری خبرداد و بیان کرد: هم اکنون زمینه برای سرمایه گذاران در بخش تولید ماهیان خاویاری و سایر گونه ها دراستان فراهم است.

وی افزود: شیلات می تواند در زمینه تامین بچه ماهی و کمکهای فنی در کنار سرمایه گذاران باشد.

