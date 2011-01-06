به گزارش خبرنگار مهر در قم، سیدمجتبی موسوی صبح پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت: قالیبافانی که آموزش‌های لازم را از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای فرا گرفته‌اند و به صورت خانگی و بدون کارفرما مشغول به شغل بافندگی هستند می‌توانند از خدمات بیمه تأمین اجتماعی به صورت کامل بهره‌مند شوند.



وی مدارک لازم برای بیمه قالیبافان را گواهینامه مهارت فنی و حرفه‌ای و معرفی‌نامه از سوی سازمان بازرگانی و مدارک شناسایی و هویتی ذکر کرد و افزود: با توجه به تمهیدات دولت برای حمایت از اقشار مستضعف جامعه، قالیبافان خانگی با پرداخت ۷ درصد حق بیمه ماهیانه خود می‌توانند از مزایای تأمین اجتماعی به صورت کامل بهره‌مند شود و بدیهی است این قشر با توجه به اینکه فاقد کارفرما هستند ضمن عدم پرداخت سه درصد بیمه بیکاری از مزایای بیمه بیکاری برخوردار نخواهند بود.



مدیرکل تأمین اجتماعی قم در ادامه اظهار داشت: تا قبل از اجرای این طرح، قالیبافان با پرداخت نیمی از مبلغ حق بیمه فقط از خدمات بازنشستگی، بازماندگی و از کارافتادگی با 50 درصد حقوق مصوب برخوردار می‌شدند که با توجه به روال جدید، این عزیزان از سایر مزایای تأمین اجتماعی از جمله دفترچه درمانی نیز برخوردار خواند شد.



موسوی در پایان با بیان اینکه قالیبافان خانگی که طبق روال قبلی بیمه بوده‌اند با ارائه مدارک ذکر شده که شامل گواهینامه مهارت فنی و حرفه‌ای و معرفی‌نامه از سوی سازمان بازرگانی است، می‌توانند تحت پوشش بیمه کامل تأمین اجتماعی قرار گیرند، گفت: شعب و واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی قم آمادگی کامل را در خصوص اجرای این طرح دارند.