فرهاد عصفوری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: کارهای خوبی در این مدت در دوچرخهسواری کوهستان انجام شده اما کافی نیست. زمانی میتوان از پیشرفت حرف زد که شاهد تحول بزرگی در آن رشته باشیم. این در حالی است که کنار کشیدن نزدیک به 60 درصد قهرمانان قدیمی این رشته به هیچ عنوان نشانی از متحول شدن ندارد. در این مدت خیلی از دوچرخهسواران کوهستان دوچرخههای خود را فروختند و از این رشته کنار کشیدند!
وی افزود: در سیستم فعلی فدراسیون هیچ ارزشی به قدیمیها نمیگذارند. وقتی مسئول یک رشته را کنار بگذارند، تیم را منحل کرده و تنها سفری را که ورزشکاران با انگیزه حضور در آن تمرین میکردند از لیست اعزامها حذف کنند مطمئنا اتوماتیک وار ورزشکاران و مربیان از آن رشته کنارهگیری خواهند کرد.
وی که هم اکنون در فدراسیون نابینایان و کم بینایان برای توسعه دوچرخهسواری فعالیت میکند، تصریح کرد: در فدراسیون دوچرخهسواری ایران تنها به رشته های کورسی بها میدهند به طوریکه فدراسیون نزدیک به 200 میلیون تومان تجهیزات برای این رشته وارد کشور کرده است.
رئیس پیشین کمیته کوهستان ادامه داد: در زمانیکه من مسئولیت این کمیته را در فدراسیون برعهده داشتم، هماهنگ شده بود تا 8 دوچرخه خریداری شود اما این اتفاق نیفتاد و از منابع موثق مطلع هستم که تا به امروز که 6 ماه از جدا شدن من از این مجموعه می گذرد این تجهیزات به فدراسیون نیامده است!
وی با بیان اینکه مسئولین باید گوشه چشمی هم به رشته ورزشی کوهستان داشته باشند، خاطرنشان کرد: تا وقتی نگاهها این باشد نمیتوانیم در این رشته ورزشی موفق باشیم. هزینههای دوچرخه سواری کوهستان به نسبت کورسی سنگینتر است. باشگاهها هزینهای برای این رشته و ورزشکار آن نمیکنند و این خود دوچرخه سوار است که از جیبش برای این رشته خرج میکند.
عصفوری با بیان اینکه از ابتدای سال تا به امروز هیچ اردویی در این رشته برگزار نشده و از 17دیماه شاهد برگزاری اولین دوره تمرینات تیم خواهیم بود، گفت: متاسفانه در لیست نفرات دعوت شده جای رکابزنانی همچون ارسلان تورگلی، سینا صحیحی که نفر اول لیگ برتر است، یوسف خیلی و شاهین رادپوش و خیلی های دیگر خالی است.
وی حضور مربی خارجی در این رشته را خوب دانست اما بیان کرد: آوردن مربی خارجی خوب است اما سرمربی تیم ملی دوچرخهسواری کوهستان ژاپن یک فرانسوی است. خود ما هم از مربی داخلی کم تجربه ای در بخش جوانان استفاده می کنیم. مطمئنا مربی جوانان آنها در این شرایط که تیم ما باید به شرایط مطلوبی برسد و زمان کمی تا مسابقات قهرمانی آسیا دارد، کمک زیادی به ما نمیکند.
مربی پیشین تیم ملی کوهستان کشورمان در پایان با بیان اینکه اردوهای تدارکاتی تیم دیر شروع شده است، گفت: زمان کمی تا مسابقات قهرمانی آسیا در کره پیش رو داریم اگر میخواهیم عملکرد موفقی داشته باشیم باید اردوهای تیم مستمر باشد. مطمئنا در صورتیکه که بخواهیم یک اردو الان برپا کنیم، یک اردو یک ماه دیگر، یک اردو زمان اعزام به هیچ جایی نمیرسیم.
رقابتهای دوچرخهسواری کوهستان قهرمانی آسیا فروردینماه سال 90 در کشور کره برگزار میشود.
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