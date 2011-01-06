صورتحساب کلیه بیمارستانهای دانشگاهی زنجان پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ماندانا عظیمی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه داروخانه ها، دومین مراکز طرف قرارداد سازمان های بیمه گر به لحاظ حجم قراردادها هستند، افزود: بدهی این مراکز نیز تا پایان مهر ماه امسال و بر اساس اسناد موجود، به طور قطع پرداخت شده است.

وی با یادآوری اینکه صورتحساب پزشکان و دندانپزشکان نیز طی یک هفته آینده تسویه خواهد شد، افزود: صورتحساب سایر مراکز نیز که در کل کمتر از 10 درصد هزینه های درمان را در بر می گیرد، به زودی پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دفتر اسناد پزشکی اداره کل تأمین اجتماعی استان در حال حاضر با 426 مرکز بهداشتی و درمانی در سطح استان قرارداد دارد افزود: از این مراکز 273 مورد شامل پزشکان عمومی، متخصصان و دندانپزشکان، 75 داروخانه، 19 آزمایشگاه، 9 بیمارستان، 21 درمانگاه و سایر مراکز ارائه کننده خدمات درمانی مختلف را در بر می گیرد.

عظیمی از پرداخت 175 میلیارد ریال توسط دفتر اسناد پزشکی استان به مراکز بهداشتی و درمانی مختلف جهت خرید خدمات درمانی در طول سالجاری خبر داد و افزود: 100 میلیارد ریال از این مبلغ مربوط به بدهی سال گذشته و 75 میلیارد ریال نیز مربوط به سالجاری بوده است.

وی یادآور شد: در طول سالجاری همچنین حدود چهار میلیارد ریال صرف پرداخت هزینه خسارات متفرقه به بیمه شدگان شده است.

رئیس دفتر اسناد پزشکی تأمین اجتماعی استان زنجان با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت خدمات درمانی در مراکز مختلف گفت: به منظور تحقق این امر، این بخش همواره بازرسی هایی را در طول سال از مراکز طرف قرارداد به عمل می آورد؛ به گونه ای که طی هشت ماهه امسال نیز هزار و 10 مورد بازرسی از مراکز مختلف به عمل آمده است.

عظیمی با بیان اینکه دفتر اسناد پزشکی استان در حال حاضر 230 بیمار خاص را تحت پوشش قرار داده است، افزود: هزینه کلیه مراحل درمان این بیماران که شامل بیماران دیالیزی، هموفیلی و تالاسمی می شود، اعم از هزینه های سرپایی و بستری به طور کامل از سوی این سازمان پرداخت می شود.

وی با یادآوری اینکه دفتر اسناد پزشکی تأمین اجتماعی، 85 درصد از هزینه های دارویی بیماران شیمی درمانی و پیوند کلیه را نیز می پردازد، تصریح کرد: کل مبلغ هزینه شده در این خصوص طی شش ماه اول سالجاری 3.5میلیارد ریال است.

عظیمی با تأکید بر اینکه کیفیت خدمات درمانی که در مراکز دولتی ارائه می شود، هیچ تفاوتی با مراکز خصوصی ندارد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر کانال های ارتباطی متعددی برای دریافت نقطه نظرات، شکایات و پیشنهادات بیمه شدگان وجود دارد و در اسرع وقت به کلیه این موارد رسیدگی می شود.