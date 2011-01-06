مدیرکل حوزه استاندار لرستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حبیب الله دهمره در حکمی بهرام رشیدی نیا مدیر روابط عمومی و امور بین الملل استانداری را به عنوان مدیر کل حوزه استاندار منصوب کرد.

در حکم استاندار لرستان آمده است: نظر به تعهد، تجربه و سوابق جنابعالی به موجب این حکم به سمت مدیر کل حوزه استاندار منصوب می گردید. امید است با استعانت از خداوند متعال در چهار چوب وظایف مصوب و در راستای تحقق جمهوری و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی،اندیشه های والای بنیانگذار جمهوری اسلامی و تبعیت از مقام معظم رهبری موفق و کوشا باشید.

بهرام رشیدی نیا پیش از فعالیت به عنوان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل استانداری به عنوان ریاست سازمان ملی جوانان استان لرستان مشغول به فعالیت بوده است.

بنابر این گزارش همچنین استاندار لرستان در احکامی جداگانه مشاوران امور قرآنی، مشاور امور رسانه ای و مشاور استاندار در امور دانشگاهها را منصوب کرد.

در این احکام "عزت الله گوشه ای" به عنوان مشاور امور قرآنی، "محسن فتاحی" به عنوان مشاور امور رسانه ای و "مهدی صلاح" به عنوان مشاور استاندار در امور دانشگاهها منصوب شدند.