یادمانهای دفاع مقدس ایلام بستری برای جذب گردشگران هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون سیاسی اجتماعی فرماندار ایلام ظهر پنجشنبه در نشست اعضای ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان ایلام گفت: ایلام ظرفیت جذب گردشگران حوزه دفاع مقدس را دارد.



علی‌عباس شفیعی اظهار داشت: یکی از جاذبه‌های گردشگری جنگ در ایلام یادمان بانروشان است که همواره مورد عنایت ویژه گردشگران قرار گرفته است.



این مسؤول اضافه کرد: یادمان دفاع مقدس بانروشان از جاذبه‌های گردشگری جنگ در شهرستان ایلام محسوب شده و مورد بازدید کاروان‌های راهیان ‌نور نیز قرار می‌گیرد.



شفیعی تصریح کرد: بر این اساس باید ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در برنامه‌های ویژه سازمان‌‌های مرتبط با موضوع قرار گیرد.



معاون سیاسی اجتماعی فرماندار ایلام گفت: استان ایلام یکی از مناطق تاریخی کشور اسلامی ایران است که عمر آثار تاریخی آن به سال‌های بسیار دور می‌رسد.



وی ادامه داد: این استان یکی از مناطق دارای جاذبه‌های بکر طبیعی، معنوی، یادمان دوران دفاع مقدس، آثار تاریخی و ... است که هر ساله از سوی بسیاری از گردشگران مورد استقبال قرار می‌گیرد.



این مسئول اضافه کرد: یکی از اولویت‌های مسؤولان دولت عدالت‌محور در استان ایلام توسعه جذب گردشگران بوده که در چند سال اخیر در این راستا برنامه‌های مختلفی تدوین شده و در حال حاضر در حال اجرای آن برنامه‌ها هستیم.



شفیعی تصریح کرد: شناسایی و معرفی مراکز دیدنی، تاریخی، فرهنگی و طبیعی از جمله برنامه‌های استان ایلام برای جذب گردشگران است.