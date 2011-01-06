درخشش خبرنگاران مهر در نخستین جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در این مراسم که پیش از ظهر پنجشنبه با حضور معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار خاقانی تبریز برگزار شد، خبرنگاران مهر دربخش های مختلف مصاحبه، گزارش و نقد موفق به کسب جایزه شدند.

حامد عاطفی فر

در این مراسم "حامد عاطفی فر" خبرنگار مهر در آذربایجان شرقی با اثر "سرنوشت نامعلوم خط دوم آبرسانی تبریز" عنوان دوم بخش نقد را از آن خود کرد.

این خبرنگار مهر همچنین با اثر "جنبش مشروطه، موضوع نخستین نمایش حرفه ای تئاتر در سال 88" موفق شد عنوان سوم گزارش هنری و سینمایی را به خود اختصاص دهد.

حامد عاطفی فر، در بخش مصاحبه نیز با اثر "ارس فرصتی که هدر می رود" عنوان سوم بخش مصاحبه نخستین جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی را کسب کرد.

ناهید زمانی

"ناهید زمانی" دیگر خبرنگار خبرگزاری مهر در آذربایجان شرقی نیز با گزارشی تحت عنوان "آپاراتچی گمنان ترین حلقه سینما" مقام دوم گزارش تحلیلی و توصیفی را از آن خود کرد.

یاسمین السادات مولانا

لوح و جایزه مقام دوم بخش گزارش اجتماعی وحوادث نیز به گزارش"تبریز، شهر الودگی های بصری"نوشته "یاسمین السادات مولانا" دیگر خبرنگار خبرگزاری مهر در آذربایجان شرقی اعطا شد.

دراین جشنواره 900 اثر به دبیرخانه واصل شده بود که درنهایت با نظر هیئت داوران 51 اثر حائز کسب مقام شده و صاحبان آن ها مورد تجلیل قرار گرفتند.

آثاربرگزیده این جشنواره تا 18 دی در نگارخانه استاد یاسمی خانه فرهنگ تبریز برای بازدید علاقمندان به نمایش گذاشته شده است.