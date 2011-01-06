اظهارات علی اف فرافکنی مشکلات داخلی است / دولت باکو عاقل باشد

دکتر منصور حقیقت پور درگفتگو با خبرنگار مهر درتبریز افزود: اینکه آقای الهام علی اف در پیامی، خود را رهبر 50 میلیون آذری زبان جهان می داند، نوعی فرافکنی و فرار از مشکلات درون کشورش به حساب می آید .

وی با بیان اینکه رئیس جمهوری آذربایجان در داخل کشورش نیز با چالشها و مشکلات بسیار و بی اقبالی عمومی مواجه است تصریح کرد: در حالی که علی اف در داخل مرزهای جغرافیایی خود مجبور است با زور و اجبار و بگیر و ببند بر مردمش حکومت کند، ادعای رهبری آذری های جهان از سوی وی خنده دار است .

حقیقت پور با اشاره به برخی چالشهای داخل جمهوری آذربایجان خاطرنشان کرد: همین امروز مردم مسلمان و شیعه جمهوری آذربایجان برای حفظ حجاب و نوامیس خود و نیز ادای فرائض دینیشان با اندیشه های لائیک علی اف در چالش و تقابل هستند .

حقیقت پور با بیان اینکه علی اف دردنیای خود خیالپردازی می کند، اظهار داشت: فردی که نمی تواند در داخل جغرافیای سیاسی خود بریک ششم آذری زبانهای جهان با مقبولیت ومحبوبیت حکومت کند چگونه داعیه رهبری آذری های جهان را در سر دارد؟

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه واژه رهبر در جهان سیاست معنا و مفهوم خاصی دارد، افزود: رهبری با مدیریت و ریاست فرق دارد چراکه رهبر بر دلها حاکم است نه اینکه با زور و بیانیه و سخنرانی ادعای رهبری داشته باشد .

وی با تشریح شرایط و ویژگی های رهبریت آذری زبانان جهان افزود: رهبر آذری های جهان کسی است که بر زبان، فرهنگ، تاریخ و تمدن آذربایجان تسلط کامل داشته باشد .

استاندار سابق اردبیل با بیان اینکه رهبر آذریهای جهان باید فردی مقتدر و مدافع حقوق آذری زبانان و محبوب قلوب آنان باشد، تصریح کرد: با توجه به ویژگیهایی که اشاره شد، هیچکس به اندازه حضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای اقتدار، شایستگی، محبوبیت و مقبولیت رهبری آذریهای جهان را ندارد .

علی اف هنوز تعریف درستی از آذریت ندارد

این صاحبنظر در مسائل قفقاز در ادامه سخنان خود با اشاره به واقعیتهای تاریخی که رئیس جمهوری آذربایجان از آنها بی خبر است گفت: الهام علی اف هنوز تعریف علمی و تاریخی درستی از آذریت ندارد و این دلیل برای بی خبری او از واقعیتها و عدم توانایی در پاسخ دادن به نیازهای آذریها کافی است .

حقیقت پور یادآور شد: آذربایجان با توجه به اسناد تاریخی به سرزمین جنوبی رود ارس گفته می شود اما آن موقعیت جغرافیایی که در شمال ارس واقع شده نه جمهوری آذربایجان بلکه سرزمین "آران" نام دارد که در اسناد تاریخی بارها بدان اشاره شده و به پایتختش نیز "بادکوبه" (باکو) ‌اطلاق می شده است .

وی در ادامه سخنان خود با تشریح ریشه ها و علل چنین اظهار نظرهایی از سوی رئیس جمهوری یک کشور افزود: مسلم است که امریکا، اسرائیل و حتی روسیه "بازی اقوام" را برای تحت تاثیر قرار دادن جمهوری اسلامی در صدر سیاستهای استکباری خود قرار داده اند و در این میان، افرادی مانند علی اف بازیچه دست آنان شده است .

حقیقت پور با تاکید بر اینکه درخت تنومند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هرگز با این بادها نمی لرزد، اضافه کرد : این بازی خطرناکی است که آقای علی اف وارد آن شده و قطعا برای خودش گران تمام می شود لذا توصیه می کنیم هرگز بازیچه دست قدرتهای خارجی نشود .

حقیقت پور با بیان اینکه علی اف سالهاست بازیچه امریکا و غرب است یادآور شد: اگر غرب به واقع دوست خیرخواه جمهوری آذربایجان بود گروه مینسک این همه آنان را بازی نمی داد و بحران قره باغ چندین سال طول نمی کشید .

وی با بیان اینکه غرب وبرخی محافل داخل آذربایجان مسائل قره باغ را به کشورهای همسایه نسبت می دهند، تصریح کرد: اما واقعیت این است که وضعیت کنونی این منطقه حاصل معماری مشترک امریکا و غرب برای رسیدن به اهداف استعماری خود بوده است .

وی با تاکید بر لزوم فعالتر شدن نهادهای مردمی، دانشگاهیان، دانشجویان واهالی فرهنگ و هنر در این عرصه افزود: افشاگری های ائمه جمعه در این میان در روشنگری واقعیت های امروز جمهوری آذربایجان بسیار موثر خواهد بود.