نفرات برتر مسابقه عکس مهربانی در قاب تصویر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، هیئت داوران مسابقه عکس "مهربانی در قاب تصویر" بعد از بررسی 250 عکس رسیده به دبیرخانه مسابقه رتبه های برتر این مسابقه را اعلام کردند.

هیئت داوران این مسابقه متشکل از "رضا نصیری وطن، حمید بیگلی، سالار نیرهدی و سحر مختاری" هستند.

در بین عکسهای رسیده به دبیرخانه، مصطفی قربانپور، رباب مولایی، حمیدرضا بازرگانی، اعظم محمدی امیر عبیداوی، جمشید فرجوند فردا، مرتضی عباسی و احسان اله صالح حائز رتبه های برتر شدند.

همچنین آثار حسین یوسفی، مریم طهماسبی، ساسان جوادنیا،‌ رسول عباسی مهر، ابوالفضل حسنی، مسعودبهروان،‌ وحید مظفری تبار، منصور ملکی نژاد، بهزاد نعمتی، سید جواد عسگری، غلامرضا تروان، حمید مارادلو و سید مرتضی موسوی نیز به بخش نمایشگاه راه یافت.



آثار منتخب مسابقه مهربانی در قاب تصویر که باهمت کمیته امداد امام (ره) و انجمن سینمای جوان استان زنجان برگزار شد در آینده نزدیک در قالب نمایشگاهی در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.