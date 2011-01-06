آیت الله سیستانی تکیه گاه مهمی برای مردم عراق است

وی خاطرنشان کرد : آیت الله سیستانی تکیه گاه مهمی برای همه عراقی ها به شمار می رود و امیدواریم تلاشهای ارزشمند ایشان عراق را به ساحل امن برساند.



صالحی پس از دیدار با آیت الله سیستانی گفت : دیدار خوب و نتیجه بخشی با حضرت آیت الله سیستانی مرجع عالی دینی عراق انجام شد..



سرپرست وزارت امورخارجه کشورمان از ابلاغ پیام برادرانه مرجعیت قم برای مرجعیت نجف اشرف خبر داد .



خبرنگار پایگاه خبری نون گزارش داد : صالحی پس از پایان دیدار با آیت الله سیستانی، به دفاتر دیگر مراجع دینی نجف اشرف رفت.